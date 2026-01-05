63歲視帝明顯衰老！扮小丑帶貨辛酸原因曝

「視帝」羅嘉良近年頻傳身體亮紅燈，外界也注意到他的狀態明顯衰老。（圖／翻攝自羅嘉良微博）





香港首位三度奪得「視帝」的男藝人羅嘉良，近年頻傳身體亮紅燈，外界也注意到他的狀態明顯衰老。2020年更傳出他罹癌、已立遺囑交代後事，但羅嘉良已親自出面澄清。事實上，他近年拼命工作，主要是為了讓妻女過得更好。

羅嘉良健康受關注

根據港媒《香港01》報導，羅嘉良自約滿離開TVB後，主要在中國發展演藝事業，但近年外界發現他外貌與氣色明顯老化，面部線條鬆弛、眼袋突出，人氣也不如以往。為開拓收入來源，他曾與中國網紅合作進行線上直播帶貨，造型大膽新奇，引發部分網民批評其自貶身價當小丑。雖然過去傳出健康亮紅燈甚至罹癌的消息，羅嘉良仍闢謠表示自己身體狀況無大礙，一切傳聞均為炒作。

日前，有網友在小紅書分享觀看羅嘉良演唱會的心得，指出他因運動不慎傷及頸椎，時常頭暈，但仍在舞台上完成7首經典歌曲，每一首都表現到位，讓他十分佩服偶像的敬業精神，並祝福羅嘉良開啟新的一年。

該網友還分享了當時演唱會的照片，羅嘉良身穿西裝、襯衫搭配蝴蝶結領帶，臉上雖有歲月痕跡，但氣質與帥度依舊，演唱時仍需克服頸椎的不適，全程賣力演出，讓粉絲看後既心疼又敬佩。

羅嘉良當時抱病上台，仍完成7首經典歌曲。（圖／翻攝自@洋蔥小紅書）

事實上，羅嘉良之所以如此努力，背後的原因與家庭有關。他希望能提供妻子蘇岩及12歲女兒Sela在英國的優質生活，因此即使身體狀況逐漸老化，也不願放慢工作腳步。過去幾年，他持續在演藝和直播等領域發展，以確保家庭經濟穩定，也展現出作為丈夫與父親的責任感。

羅嘉良小檔案

羅嘉良今年63歲，曾為無綫電視旗下藝人，先後憑藉電視劇《難兄難弟》（1997年）、《天地豪情》（1998年）及《流金歲月》（2002年）三度奪得最佳男主角獎，成為香港首位三度榮獲「視帝」的男藝人。2003年，他離開無綫電視，轉往中國發展至今。



