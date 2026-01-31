63歲資深玉女歌手升格當阿嬤 突嗆林俊逸：站離我遠一點

〔記者陽昕翰／台北報導〕音樂教父鮑比達昨晚在台北舉辦「玩家玩音樂－金歌勁曲演唱會」，邀請玉女歌手范怡文以及實力派歌手林俊逸擔任嘉賓，三人同台激盪出滿滿音樂火花，也讓現場觀眾度過一晚感動與歡笑交織的美好時光。

昨晚鮑比達老師換上手風琴，以充滿民謠風情的樂音揭開《貝加爾湖畔》的序幕。鮑比達透露，為了這首歌特地去借手風琴，短短一個多月就練到能登台演出，讓全場驚呼他的音樂功力依舊深厚。隨後林俊逸緩緩登場，與范怡文合唱這首浪漫歌曲，合唱前范怡文笑虧林俊逸「實在太高了」，笑喊：「站離我遠一點！」林俊逸立刻接梗回說：「沒關係啦，我站在你後面也不會擋住你！」

沒想到歌曲結束後，林俊逸立刻吐槽：「COCO姐剛剛不是說要好好跳舞嗎？怎麼只扭一下下就不扭了？」讓范怡文忍不住回嗆：「你又沒有好好教我！」逗趣對話再度引爆全場笑聲。兩人隨後默契十足地合唱《涼涼》，鮑比達也加入古箏演奏，為歌曲增添古典韻味。

接著林俊逸挑戰以One Take方式現場LIVE錄製《把自己寵壞》。這首歌原是蕭煌奇為范怡文量身打造，如今由鮑比達重新編曲，交由林俊逸詮釋。范怡文笑說，俊逸的版本更加奔放、自由，也非常貼近歌曲想傳達的意義。隨後林俊逸再演唱氣勢磅礴的《You Raise Me Up》，分享鮑比達老師的編曲層層堆疊情感，與過去自己演唱過的版本截然不同，讓他唱得相當過癮。

63歲的范怡文去年升格當阿嬤，依舊熱愛舞台，這次特別唱新歌《美好時光》，感性分享自己踏入歌壇已41年，回首一路走來的點點滴滴，對她而言全都非常珍貴，溫暖話語讓不少歌迷動容。當演唱這首歌時，也感謝詞曲創作人崔軾玄特地親臨現場。

