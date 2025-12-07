63歲關之琳街頭現身脫口罩合照！高挑身材與親民態度驚艷粉絲

記者林宜君／台北報導

香港影壇傳奇女星關之琳，雖已淡出螢光幕前，但她的美貌與氣質仍令人驚艷。近日，63歲的關之琳被粉絲街頭捕捉到，關之琳爽快脫下口罩合照，親民態度引來讚賞，照片一上網立刻掀起熱議。不少網友驚呼關之琳身高高挑，官方資料是170公分，與當年銀幕搭檔劉德華相比僅略矮，關之琳無論穿高跟鞋或平底鞋都相當協調。甚至有人拿關之琳與172公分的王祖賢相比，仍稱她是高䠷美人。

目擊的粉絲大讚63歲的關之琳狀態極佳，看不出歲月痕跡。（圖／翻攝自關之琳IG）

目擊的粉絲大讚63歲的關之琳狀態極佳，看不出歲月痕跡，穿著簡約卻具質感，被讚「老錢風」典範。她和粉絲互動親切，拍照毫不遲疑，更讓人感嘆「歲月不敗美人」。除了美貌，她的職業態度也令人稱道。曾合作的商業片導演王晶表示，關之琳拍戲不爭戲分、態度隨和，是心目中香港影壇第一美人，甚至超越王祖賢。

