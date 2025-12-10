63歲陳雷再現一字馬、翻跟斗 「看一次少一次」三代同堂近況曝

陳雷在新加坡舉辦「歡喜就好2025」巡演。（慕陸國際HiendAsia提供）

台語歌王陳雷暌違18年重返新加坡開唱吸滿座歌迷，出道37年、曾在新加坡創下連辦五天共12場演唱會的他為報答當地歌迷長久以來的支持，這回特別為了全新巡演「陳雷歡喜就好2025演唱會」親自擔任創意總監，舉凡從內容、歌單、造型全部翻新。

只見演唱會上火力全開的他把畢生絕學全使出，不僅化身唱跳歌手熱歌勁舞，更在舞台上大展招牌「一字馬」、「翻跟斗」特技，身手矯健的模樣證明自己「63歲仍是一條活龍」寶刀未老，讓全場嗨翻尖叫連連，他自曝「一字馬」及「翻跟斗」等看似困難的特技其實都是自己「無師自通」，「因為小時候頑皮愛玩，久而久之就學會了。」儘管這些動作已烙印在自己日常當中，但隨著年紀增長還是得勤加練習，為了此次演出，63歲的陳雷還特別跑健身房運動操體能，更透露自己維持軟Q身段的秘訣，「就是要天天拉筋做暖身，都這個歲數了，不能隨便做，不然會傷到筋骨。」

陳雷在新加坡舉辦「歡喜就好2025」巡演。（慕陸國際HiendAsia提供）

陳雷更在演唱會上更準備了一段感性驚喜，特別一口氣把兒子、孫子全請上台擔任彩蛋嘉賓跟歌迷熱絡互動，外貌體態維持凍齡的他還被歌迷稱讚說「像是大哥帶著弟弟出場！」他笑說：「都來到新加坡見老朋友了，當然要讓大家看看我兒子孫子的真面目！」而這也是陳雷祖孫「三代同堂」的畫面首次在海外舞台上呈現，可說別具意義，更為這場久違的獅城重逢演出掀起最溫暖、最難忘的高潮。

陳雷當年以一首紅遍大街小巷的經典〈歡喜就好〉成功打進東南亞市場，所到之處皆萬人空巷，甚至還憑藉著高人氣在新加坡締造一連串驚人紀錄，至今仍無歌手能以匹敵，其中包括在 1998 年代末打破「新加坡電視台」規則，成為首位受邀登台演唱的閩南語歌手，隨即更在1996–1997 年間於新加坡牛車水「人民劇場」舉辦演唱會，創下五天12場秒殺爆滿記錄，展現驚人票房號召力；隨後在聖淘沙舉辦的「音樂噴泉」歌友會更吸引 將近上萬名歌迷到場支持，不僅創下參加人數最多紀錄，氣勢宛如大型戶外嘉年華。

陳雷在新加坡舉辦「歡喜就好2025」巡演。（慕陸國際HiendAsia提供）

他在寫下自身音樂人生里程碑的同時，更成為第一位登上新加坡「室內體育館」開唱的台語歌手，而去年展開全新巡演的陳雷在首站「大馬雲頂」舉辦2024年 雲頂世界雲星劇場「 陳雷」歡喜就好個人演唱會，不過他距離首次攻蛋已過了七年時間，這段期間陳雷除了在各地奔走巡演、投入商演，也持續製作並發行新專輯。

如今隨著全新巡演從新加坡站正式開跑，他也同步積極規劃進軍亞洲更多城市，期盼把舞台能量帶到更多地方。談及重啟大規模巡演的心情，陳雷坦言十分珍惜現在每一次能站上舞台的機會，「因為現在年紀有了，趁這個身體還能唱的時候就多跑幾個城市，也要好好珍惜跟歌迷相處了時光，現在講真的，看一次就少一次。」

陳雷在新加坡舉辦「歡喜就好2025」巡演。（慕陸國際HiendAsia提供）

他也不忘以朋友般誠懇語氣提醒歌迷：「大家一定要照顧好自己的身體，人生真的很無常，平安快樂最重要。」問及預計何時能唱回台灣再次攻蛋？陳雷鬆口表示：「如果有機會能再第二次 攻蛋，當然一定會把握。但只要時間及狀況允許，也不一定要去小巨蛋唱歌，北流、高流也都不排斥。」

