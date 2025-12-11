63歲陳雷大秀一字馬絕技！海外開唱兒孫也登台 「三代同堂」罕見畫面曝

四季線上／陳軒泓 報導

台語歌王陳雷睽違18年重返新加坡開唱，為報答當地歌迷長久以來的支持，這回特別為了全新巡演《陳雷歡喜就好 2025 演唱會》親自擔任創意總監，舉凡從內容、歌單、造型全部翻新，演唱會上他不僅化身唱跳歌手熱歌勁舞，更在舞台上大展招牌「一字馬」、「翻跟斗」特技，身手矯健的模樣證明自己「63歲仍是一條活龍」寶刀未老，讓全場嗨翻尖叫連連！

陳雷睽違18年重返新加坡開唱（照片提供：慕陸國際HiendAsia）

陳雷自曝「一字馬」及「翻跟斗」等看似困難的特技其實都是自己「無師自通」，他說：「因為小時候頑皮愛玩，久而久之就學會了！」儘管這些動作已烙印在自己日常當中，但隨著年紀增長還是得勤加練習，為了此次演出，63歲的他還特別跑健身房運動操體能，更透露自己維持軟Q身段的秘訣，「就是要天天拉筋做暖身啦！都這個歲數了，不能隨便做，不然會傷到筋骨！」

陳雷演唱會上大展軟骨功，驚豔全場（照片提供：慕陸國際HiendAsia）

此外，陳雷更在演唱會上準備了一段感性驚喜，特別一口氣把兒子、孫子全請上台擔任彩蛋嘉賓跟歌迷熱絡互動，外貌體態維持凍齡的他還被歌迷稱讚說「像是大哥帶著弟弟出場！」首次在海外舞台上呈現祖孫「三代同堂」，他笑說：「都來到新加坡見老朋友了，當然要讓大家看看我兒子孫子的真面目！」

陳雷邀請兒孫同台，罕見公開合體（照片提供：慕陸國際HiendAsia）

對於重啟大規模巡演的心情，陳雷坦言十分珍惜現在每一次能站上舞台的機會，「因為現在年紀有了，趁這個身體還能唱的時候就多跑幾個城市，也要好好珍惜跟歌迷相處了時光，現在講真的，看一次就少一次。」而被問到預計何時唱回台灣再次攻蛋，陳雷鬆口表示：「如果有機會能第二次攻蛋，當然一定會把握！但只要時間及狀況允許，也不一定要去小巨蛋唱歌，北流、高流也都不排斥。」

