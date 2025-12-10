63歲陳雷太狂了！台上「一字馬+翻跟斗」畫面曝光 祖孫三代罕同台

記者徐珮華／台北報導

63歲陳雷上月21日於新加坡舉辦「陳雷歡喜就好2025演唱會」，不僅親自擔任創意總監，內容、歌單、造型全部翻新，並力邀「孔鏘大樂隊」及「董成瑩舞群」強勢助陣，還化身唱跳歌手熱歌勁舞，在舞台上大展招牌「一字馬」、「翻跟斗」特技。此外，他也將兒子、孫子請上台擔任彩蛋嘉賓，「三代同堂」畫面首次在海外舞台呈現，可說別具意義。

陳雷舉辦「陳雷歡喜就好2025演唱會」。（圖／慕陸國際HiendAsia提供）

陳雷自曝「一字馬」及「翻跟斗」等看似困難的特技其實都是無師自通，「因為小時候頑皮愛玩，久而久之就學會了！」儘管這些動作已烙印在自己日常當中，但隨著年紀增長還是得勤加練習。為了此次演出，他特別跑健身房運動操體能，更透露自己維持軟Q身段的秘訣，「就是要天天拉筋做暖身啦！都這個歲數了，不能隨便做，不然會傷到筋骨！」

陳雷在舞台上大秀一字馬、翻跟斗。（圖／慕陸國際HiendAsia提供）

陳雷曾在新加坡創下連辦5天共12場演唱會，睽違18年重返當地演出，難忘演唱結束後送歌迷扇子，大家一擁而上的畫面，更有粉絲精心製作多層蛋糕，專程跑到後台送上祝福。陳雷感性表示，「自己在演藝圈奮鬥30多年，最幸運的就是擁有一群始終如一的好歌迷。老實講，走到這個階段，難免會擔心歌迷會漸漸忘記我、放棄我，但新加坡的粉絲依然不離不棄。真的非常感謝大家，我會繼續努力，把最好的歌聲獻給所有支持我的人。」

陳雷三代同堂，凍齡外型被讚「像是大哥帶著弟弟出場」。（圖／慕陸國際HiendAsia提供）

隨著全新巡演正式開跑，陳雷同步規劃進軍亞洲更多城市，「如果有機會能再第二次攻蛋，當然一定會把握！但只要時間及狀況允許，也不一定要去小巨蛋唱歌，北流、高流也都不排斥。」他坦言「現在年紀有了，趁這個身體還能唱的時候就多跑幾個城市，也要好好珍惜跟歌迷相處了時光，現在講真的，看一次就少一次」，也誠懇提醒歌迷照顧身體，平安快樂最重要。

