63歲陳雷太狂了！台上「一字馬＋翻跟斗」畫面曝光

記者施春美／台北報導

陳雷在11月演唱會中，表演翻跟斗、一字馬，身手之矯健，讓現場觀眾驚呼連連。(圖／慕陸國際HiendsAsia提供)

知名歌手陳雷目前63歲，仍活力滿滿。在上月演唱會中，他現場表演翻跟斗、一字馬，大展其招牌特技，身手之矯健，讓現場觀眾驚呼連連！陳雷也坦言，為了此次演出，他特別跑健身房運動，訓練體能，「都這個歲數了，不能隨便做，不然會傷到筋骨！」

陳雷在11月21日的新加坡演唱會中，除了演唱「歡喜就好」等知名歌曲外，也大展其招牌「一字馬＋翻跟斗」，身手相當矯健，讓觀眾相當驚喜。他也在表演後，坦言自己差點受傷。

陳雷並自曝，上述特技都是無師自通，因為他小時候頑皮愛玩，久而久之，就學會了。63歲的他，為了這次演出，還特別跑健身房運動、練體能，「因為都這個歲數了，不能隨便做，不然會傷到筋骨。」

在該場演唱會中，陳雷也邀請其兒孫上台擔任彩蛋嘉賓，三代同堂的畫面首次在海外舞台呈現，別具意義。

陳雷邀請兒、孫上台擔任演唱會的彩蛋嘉賓，三代同堂的畫面首次在海外舞台呈現。(圖／慕陸國際HiendsAsia提供)

