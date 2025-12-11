63歲陳雷新加坡劈一字馬 重啟巡演「看1次少1次」

陳雷「歡喜就好」巡演全面升級。慕陸國際HiendAsia提供



陳雷睽違18年到新加坡舉辦「歡喜就好2025演唱會」，63歲的他火力全開，不僅化身唱跳歌手熱歌勁舞，更大展招牌「一字馬」、「翻跟斗」絕技，他透露都是無師自通，「因為小時候頑皮愛玩，久而久之就學會了」。他為此次巡演還跑健身房操體能，還分享維持軟Q身段的祕訣，「就是要天天拉筋做暖身啦！都這個歲數了，不能隨便做，不然會傷到筋骨」。

此外，陳雷準備三代同堂驚喜，特別把兒子、孫子全請上台擔任彩蛋嘉賓，外型凍齡的他被歌迷稱讚「像是大哥帶著弟弟出場」，他笑說：「都來到新加坡見老朋友了，當然要讓大家看看我兒子、孫子的真面目。」

陳雷（左起）獅城開唱邀兒孫上台，粉絲驚呼「像大哥帶弟弟」。慕陸國際HiendAsia提供

重返新加坡演出，陳雷再度感受到當地歌迷的熱情，不僅送上禮物、卡片及鮮花，還應援後台食物，他感性表示：「自己在演藝圈奮鬥30多年，最幸運的就是擁有一群始終如一的好歌迷，老實講，走到這個階段，難免會擔心歌迷會漸漸忘記我、放棄我，但新加坡的粉絲依然不離不棄，真的非常感謝大家，我會繼續努力，把最好的歌聲獻給所有支持我的人。」

距離首次攻蛋已7年，談及重啟巡演，陳雷坦言十分珍惜現在每1次能站上舞台的機會，「因為現在年紀有了，趁這個身體還能唱的時候就多跑幾個城市，也要好好珍惜跟歌迷相處了時光，現在講真的，看1次就少1次」。還表示：「如果有機會能再第2次攻蛋，當然一定會把握！但只要時間及狀況允許，也不一定要去小巨蛋唱歌，北流、高流也都不排斥。」

