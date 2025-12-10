63歲陳雷祖孫三代驚喜同台 凍齡模樣被讚「大哥帶弟弟」

陳雷新加坡開唱特別把兒子、孫子請上台擔任彩蛋嘉賓，祖孫 「三代同堂」 畫面。（圖／慕陸國際提供）

台語歌王陳雷睽違18年重返新加坡舉辦《陳雷歡喜就好2025演唱會》，為報答當地歌迷長久支持，他親自擔任創意總監，率領「孔鏘大樂隊」等共40人團隊，打造最有誠意的華麗舞台秀。演唱會上，63歲陳雷火力全開，除了勁歌熱舞，更在舞台上大展招牌特技 「一字馬」 及 「翻跟斗」，身手矯健證明自己「仍是一條活龍」。

陳雷睽違18年重返新加坡舉辦《陳雷歡喜就好2025演唱會》。（圖／慕陸國際提供）

陳雷他透露這些特技都是小時候頑皮「無師自通」，但隨著年紀增長，現在每天都得勤加拉筋暖身，並跑健身房操體能。而除了驚人體力，陳雷更首次在海外舞台實現祖孫 「三代同堂」 畫面，特別把兒子、孫子請上台擔任彩蛋嘉賓，被歌迷稱讚「像是大哥帶著弟弟出場！」陳雷笑說：「都來到新加坡見老朋友了，當然要讓大家看看我兒子、孫子的真面目。」溫暖一幕掀起演唱會最高潮。

隨著全新巡演從新加坡站正式開跑，陳雷也同步積極規劃進軍亞洲更多城市。他坦言十分珍惜每一次站上舞台的機會：「趁這個身體還能唱的時候就多跑幾個城市，看一次就少一次。」不排斥未來再次攻蛋或在北流、高流開唱。

