63歲陳雷跟張學友拚了！秀一字馬、翻跟斗全場嗨翻

陳雷睽違18年重返新加坡開唱，63歲的他化身唱跳歌手熱歌勁舞，更在舞台上大展招牌「一字馬」、「翻跟斗」特技，身手矯健的模樣，證明他仍然是那個一登場就可以讓全場陷入瘋狂的陳雷，事實上他在舞台上的困難特技都是無師自通，陳雷笑說「因為小時候頑皮愛玩，久而久之就學會了！」而為了開唱他還特地到健身房鍛鍊體能，並透露自己維持軟Q身段的秘訣，「就是要天天拉筋做暖身啦！都這個歲數了，不能隨便做，不然會傷到筋骨！」

63歲的陳雷在舞台上一字馬。（圖／翻攝影片）

廣告 廣告

為了給歌迷驚喜，他還在演唱會上將兒子、孫子都請上台跟歌迷們互動，體態維持得宜的陳雷，還被歌迷稱讚像是大哥帶著弟弟出場！」他笑說：「都來到新加坡見老朋友了，當然要讓大家看看我兒子孫子的真面目！」而這也是陳雷祖孫「三代同堂」的畫面首次在海外舞台上呈現，可說別具意義。

而新加坡歌迷的豪爽也讓他銘記在心，不僅有歌迷送上禮物、卡片及鮮花，甚至還應援後台食物，讓陳雷感性表示，「自己在演藝圈奮鬥三十多年，最幸運的就是擁有一群始終如一的好歌迷，老實講，走到這個階段，難免會擔心歌迷會漸漸忘記我、放棄我，但新加坡的粉絲依然不離不棄。真的非常感謝大家，我會繼續努力，把最好的歌聲獻給所有支持我的人。」

談及重啟大規模巡演的心情，陳雷坦言十分珍惜現在每一次能站上舞台的機會，「因為現在年紀有了，趁這個身體還能唱的時候就多跑幾個城市，也要好好珍惜跟歌迷相處了時光，現在講真的，看一次就少一次。」他也不忘以朋友般誠懇語氣提醒歌迷：「大家一定要照顧好自己的身體，人生真的很無常，平安快樂最重要。」問及預計何時能唱回台灣再次攻蛋？陳雷鬆口表示：「如果有機會能再第二次 攻蛋，當然一定會把握！但只要時間及狀況允許，也不一定要去小巨蛋唱歌，北流、高流也都不排斥。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導