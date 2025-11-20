63歲駕駛疑操作不當 失控衝捷運工地墜8米深坑洞

桃園市 / 綜合報導

桃園1名女子從大賣場開車出來，原本應該右轉開上馬路，卻失控撞破路口捷運工地的圍籬，還連人帶車，衝落到8米深的坑洞裡面，還好只受到輕傷，在消防隊員的協助下，自行爬著雙節梯脫困，警方調查，這名63歲的女子沒有喝酒，疑似是操作不當，才會發生意外，確切原因，還要進一步釐清。

黑衣女子身上綁著確保安全繩，雙手抓著雙節梯，慢慢往上爬，消防隊員在後面保護，協助她順利脫困，這名女子受困的地方，位於桃園捷運工地的地下樓層，20日下午1點多，她駕駛這輛白色休旅車，從八德區介壽路2段，這間大賣場出來，原本應該右轉離開，卻突然失控撞破捷運工地的剪刀門，再撞壞工地裡面的圍籬護欄。

桃園市交通警察大隊八德分隊分隊長陳建名說：「疑似操作不當，掉落捷運工地地下室，(駕駛)經酒測值為零，無明顯外傷，車內無其他乘客。」警方調查，駕駛63歲廖姓女子連人帶車，掉落8公尺深的坑洞，卻奇蹟式的只有受到輕傷，右小腿擦傷身體疼痛，意識清楚還可以自行爬上來，工地人員出動大型吊車，把休旅車吊了上來。

另一台吊車過來接手，把休旅車載離現場，這起車禍沒有波及其他用路人，工地裡面也沒有人員受傷，警方後續要調查，這起車禍事故，到底是休旅車機械故障，還是有人為因素。

