63歲黃安返回台灣狂讚「這城市」3優點 下秒被抓包違法舉動

63歲黃安赴中國發展多年，由於頻頻發表親中言論，遭到台灣網友視為「舔共藝人」，日前，黃安突然自稱「返台省親」，不料一部影片被抓包邊開車邊用手機，惹得網友喊話要檢舉，而昨（13日）他又曝光開車影片，這回再度被抓到1舉動恐觸法。

黃安昨（13日）在影片中提到要去「美食天堂」台中大吃大喝，他認為台中是全台灣美食最豐富的地方，而且很好停車，賣場菜色新穎，用餐環境很好，這也是黃安喜歡的原因，然而，雖然黃安記取教訓，並未在開車時使用手機，不過他也被發現情緒激動時，一度雙手離開方向盤，恐會被依「道路交通管理處罰條例」第43條，處新臺幣6000元以上36000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

黃安稱讚台中好停車，美食又多。（圖／翻攝自微博）

除了有危險駕駛爭議外，黃安在講話時還特別強調「台灣省」也惹得部分網友不滿，批評他「怎麼不乾脆放棄國籍」、「愛回來又愛嘴」，事實上，黃安因為身體疾病，所以固定每三個月都會回台拿藥，當時他曾脫口「爽用健保」，引來許多網友罵聲。

黃安一度講到雙手離開方向盤，恐會遭到開罰。（圖／翻攝自微博）

