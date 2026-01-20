63.5坪現代風毛胚屋，灰色大理石與木質調構築寵物友善宅

編輯 陳思靜｜圖片提供 允庭室內裝修設計

小編帶你看好宅

63.5坪現代風毛胚屋，由兩位屋主與三隻毛小孩共同生活。設計的初衷並非僅為人居所，同時也為狗狗們創造能自在奔跑、安心休憩的家。設計師以開放、平衡與質感為主軸，讓整體空間在俐落的現代語彙中，蘊藏著溫度與生活的細膩感。在格局規劃上，設計師採用雙軸線設計思維—客餐廳位於同一軸線，形成開闊的共享場域；餐廚區則延伸為另一條軸線，動線清晰流暢。為了讓毛小孩能自由穿梭其中，地坪全以平坦的超耐磨木地板鋪敘，不僅防滑好清潔，也讓牠們能安心奔跑、盡情玩耍。



從玄關入門，落塵區以深灰色地磚界定出明確的轉換空間，並以木質天花延伸至端景處，形塑沉穩又具層次的迎賓視覺；利用隔柵設計，不僅界定玄關與公領域，也維持通透感。大型儲藏室則隱於側邊，完善收納鞋履與清潔用品，使門面整潔俐落，展現居者對生活秩序的重視。



進入公領域，為保留採光優勢，設計師將電視牆設於窗戶對面，以灰色大板磚為主體，展現精品般的大器質感。客餐廳之間以開放配置串聯，餐廳一隅設計造型層架結合透明玻璃，讓屋主能展示收藏品，創造專屬的生活表情。廚房區域採深色石材鋪陳，搭配木質中島台，不僅增加工作檯面，也兼具餐酒交流的功能，成為家人互動的核心。

小編的最愛

主臥空間延續現代簡約的基調，設有獨立更衣區，滿足收納與生活便利性。床頭牆採不對稱構圖，搭配壁燈與間接光帶，營造柔和層次感；一旁結合梳妝機能，讓實用與美感並行。整體氛圍靜謐而雅緻，成為屋主與毛小孩共享的舒適天地。

允庭室內裝修設計有限公司／張舜淵

地址：新北市新莊區中原路558號11樓

電話：02-85228933

Email：uniquethingsdesign@gmail.com

網站：https://ut-design.com.tw

