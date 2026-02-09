6300億軍售泡湯？北京威脅「川習會」恐喊卡 美國強勢表態：對台承諾40年如一

川普擬對台6300億軍售，未料，近日傳出北京疑似威脅「川習會」恐喊卡，對此，美國務院強硬回擊「對台承諾40年如一，不因外交壓力而動搖」。圖／白宮flickr

美中台外交角力再次升溫。就在美國總統川普（Donald Trump）預計於今年4月訪中前夕，外媒披露北京當局正展開激烈的「籌碼外交」，暗示若華府執意啟動新一波、規模上看200億美元（約新台幣6318億元）的對台軍售案，恐將導致川普的訪中行程破局。對此，美國國務院於8日強硬回擊，強調對台承諾「始終如一」，不會因外交威脅而退縮。

北京下最後通牒！軍售若成、訪中生變

根據《金融時報》（Financial Times）引述知情人士報導，美國政府正準備為台灣量身打造一項包裹式軍購計畫，這項計畫規模驚人，預計包含「愛國者」防空系統（Patriot）、國家先進地對空飛彈系統（NASAMS），以及另外兩項關鍵防衛武器系統。

報導指出，中方對此展現極度強硬姿態，中國駐美大使謝鋒已私下向美方發出警告，指這項軍售案可能危及川普4月的國事訪問，甚至在2月4日習近平與川普的通話中，習也親自點名要求美方「務必慎重處理」對台軍售問題，試圖在雙邊元首會談前夕施壓。

美國國務院強硬表態：承諾不因外交壓力動搖

針對中方的「要脅」傳聞，美國國務院發言人在回覆《中央社》詢問時，雖然不對研議中的軍售案細節發表評論，但語氣極為堅定，直言「美國對台灣的長期承諾40多年來始終不變」，同時呼籲北京停止軍事施壓，與我國進行有意義的對話。

部分華府官員與智庫分析，中方的強硬動作可能是「虛張聲勢」，目的是在談判桌上爭取籌碼。雖然川普有可能考量政治氛圍，將國會知會程序推遲至訪中回國後，但強化台灣防衛能力的戰略大方向並未改變。

川普去年12月中才通過111億美元的軍售案，此次傳出200億美元方案，若最終落實，將刷新美對台軍售的歷史新高。圖／川普臉書

台灣軍備與內部政治的賽跑

事實上，川普政府在2025年12月中旬才剛通過111億美元的軍售案，包含M109A7自走砲、海馬士（HIMARS）系統等。此次傳出的200億美元方案，若最終落實，將刷新美對台軍售的歷史新高。

而這波軍售案也正逢台灣內部政治角力期，華府對台灣預算案的審查進度展現出高度關注，甚至有消息指川普政府希望加速公布軍售清單，以具體行動展現對台支持，並反制台灣在野陣營對國防經費的質疑。

4月「川習會」成全球焦點

隨著4月「川習會」倒數計時，這筆200億美元的軍售案已成為美中博弈的深水區，究竟川普會選擇在訪中前送出「軍售大禮包」展現強人姿態？還是為了貿易協議與元首會晤暫緩腳步？這場政治豪賭正考驗著三方的智慧。



