635棟非法建築被夷平 ! 緬甸宣布KK園區網路詐騙、賭博據點全毀

[Newtalk新聞] 緬甸官媒報導，緬甸政府近期持續針對位於妙瓦底地區的 KK 園區及水溝谷（Shwe Kokko），進行有系統的非法建築清理與拆除行動。根據官方消息，截至 1 月 9 日，KK 園區所有用於網路詐騙與賭博活動的違章建築已全面拆除，共計 635 棟。

據《緬甸通訊社》及《緬甸環球新光報》報導，KK 園區拆除作業覆蓋第 1 區 148 棟、第 2 區 62 棟、第 3 區 425 棟，拆除過程結合控制爆破及重型機具完成。自去年 12 月 14 日起，政府更採用燃燒桶等方式確保建築完全毀損，官員表示，將以同樣手段徹底摧毀剩餘非法建築。

此外，緬甸軍政府同步清理水溝谷的違法園區，沒收大量通訊設備並強制關閉園區。官員強調，根除網路詐騙及賭博行為是國家責任，政府將持續與國內安全單位及鄰國合作，防止此類犯罪在境內蔓延。

然而，有情報指出，KK 園區主要犯罪組織在拆除行動展開前已提前撤離，部分據點可能轉往其他地區繼續運作。

緬甸軍政府表示，此次行動彰顯官方對網路犯罪零容忍的立場，並重申將持續掃蕩境內所有涉及詐騙與賭博的非法活動。

