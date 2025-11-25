64元買飲品鮮食中千萬！7-ELEVEN 9～10月統一發票開出2張千萬特別獎

7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年9～10月統一發票開獎活動，開出2張千萬特別獎、4張200萬特獎、3張雲端發票專屬獎100萬，共有9名幸運兒，其中1位超級幸運兒只花64元就中1,000萬元，200萬特獎幸運兒則只花45元。有使用OPENPOINT會員載具或到7-ELEVEN門市消費的消費者趕緊對獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領獎金，並存入指定支付工具最高再享10%回饋。

7-ELEVEN提醒，2025年7～8月期尚有將近18萬張的uniopen會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，其中有位在7-ELEVEN鹿和門市購買商品幸運中200萬元的幸運兒尚未領取，提醒未兌獎的民眾，在2025年1月5日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市現場兌換商品或將獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。

廣告 廣告

7-ELEVEN積極響應財政部雲端發票政策，透過uniopen會員載具抽獎活動創造會員第二次中獎機會，每期共加碼抽400萬點OPENPOINT 點數，本期已於11月25日開獎，趕快到發票日誌裡面橘色「uniopem會員載具抽獎」按鈕查詢，提醒領獎日期只到2025年12月31日止。在7-ELEVEN獨家獎金放大秘訣分享，把發票存入「OPENPOINT APP發票日誌」若幸運中獎，可將六獎200元、雲端獎800元與500元中獎發票於「行動隨時取—中獎發票專屬賣場」兌領專屬超值商品組合，包含CITY系列飲品、冷藏冷凍鮮食商品等、常溫食品等逾70種品項多元選擇，最殺組合直接放大獎金1.5倍。

財政部11月25日公布最新一期2025年9~10月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN統計有2位消費者獲得千萬大獎，一人在桃園市龜山區的7-ELEVEN新九揚門市花274元購買鮮食、生活用品、飲品；一人在台北市信義區的7-ELEVEN宏泰門市花64元購買飲品、鮮食。

還有4位獲得200萬特獎，其中一人在新北市中和區的7-ELEVEN藍山門市花196元購買飲品、鮮食；一人在嘉義縣朴子市的7-ELEVEN嘉庚門市花70元購買飲料；一人在金門縣金寧鄉的7-ELEVEN金門大學門市花45元購買泡麵、飯糰；一人在雲林縣古坑鄉的新古坑門市花320元購買生活用品、CITY CAFE。

另有3位雲端發票專屬獎100萬得主，其中一人在高雄市茄萣區的7-ELEVEN新茄萣門市花39元購買飲品；一人在基隆市七堵區的7-ELEVEN七堵站門市花295元購買CITY CAFE、鮮食、零食；一人在宜蘭縣員山鄉的7-ELEVEN員玉門市花71元購買飲品。

【看原文連結】

更多udn報導

台灣1老街「像貧民窟」？網揭國旅敗筆關鍵：好牌砸爛

生前曾求情…北韓亮麗女軍人被性侵殺害 3學生遭立即處決

幾歲才能找到「能一直做下去」工作？ 網揭殘酷真相

37歲「球王太太」曬性感身材 生三寶仍維持緊實線條