64名消防英雄不能忘！詹能傑三進火場殉職 拼命救人的代價成家屬一生之痛
消防英雄再一次用生命換來他人的生機！基隆市安樂區樂利三街昨（21日）深夜發生奪命火警，仁愛分隊小隊長詹能傑在熊熊烈焰與濃煙中，３度深入火場搜救受困民眾，甚至脫下面罩讓給他人，最終因吸入大量濃煙昏厥殉職，這起火警不僅奪走兩條人命，也再次讓社會看見，消防員拼命救人的背後，留下的往往是家屬心中永遠無法癒合的傷口。
這場暗夜惡火發生在昨晚22時許，起火戶屋內堆滿雜物，動線宛如迷宮，濃煙與高溫讓搜救難如登天。多名住戶倉皇逃生，有人甚至赤腳爬行，只為躲過死劫。詹能傑帶隊進入火場後，為了尋找仍受困的住戶，3度折返危險區域，在發現女子呼吸困難時，毫不猶豫將自己的空氣呼吸器面罩交給對方，選擇把生的希望留給別人，卻將死亡留給自己。
同仁試圖將他救出，卻因雜物阻礙、體力耗盡，只能含淚撤退。直到一個多小時後增援到場，詹能傑被救出時已無生命跡象，經搶救仍宣告不治。那一夜，火被撲滅了，卻澆不熄消防弟兄與家屬心中的悲痛。
回顧台灣消防史，詹能傑並非第一個只盼能成為最後一個，自1995年至今，全台已有64名消防員因執行救災、救護、水域救援等勤務殉職，名單橫跨火災、氣爆、颱風、車禍與訓練意外。他們之中，有人倒在烈焰中，有人殞命於洪流裡，有人在返回崗位的路上再也回不了家。每一個名字背後，都是一個破碎的家庭、一段永遠缺席的人生。
「消防員進去的地方，往往是別人逃出來的地方。」這句話在詹能傑身上，顯得格外沉重。他們穿上制服的那一刻，就知道風險無所不在，但真正承擔代價的，往往是等不到親人回家的家屬。
消防英雄不能忘，殉職不該只是冷冰冰的數字。社會在哀悼之餘，也再次被迫面對一個沉痛的問題，當我們讚嘆消防員英勇救人時，是否也給了他們足夠的安全、制度與保障？因為每一次的殉職，不只是國家的損失，更是某個家庭，一輩子都走不出的痛。
英勇殉職消防員名單
1｜臺中市政府消防局｜隊員｜陳俊宏｜1995.03.15 搶救忠明路夏威夷按摩院火災殉職｜臺中市
2｜桃園市政府消防局｜隊員｜雷永州｜1996.10.07 搶救蘆竹永興化工廠火災鍋爐爆炸殉職｜桃園市
3｜桃園市政府消防局｜隊員｜吳宗泰｜1996.10.07 搶救蘆竹永興化工廠火災鍋爐爆炸殉職｜桃園市
4｜桃園市政府消防局｜隊員｜黃賢勇｜1996.10.07 搶救蘆竹永興化工廠火災鍋爐爆炸殉職｜桃園市
5｜高雄市政府消防局｜隊員｜陳正坤｜1997.09.13 中油管線火災氣爆，09.22宣告不治｜高雄市
6｜高雄市政府消防局｜隊員｜黃瑞鵬｜1997.09.13 中油管線火災氣爆殉職｜高雄市
7｜臺東縣消防局｜隊員｜賴道宏｜1998.09.23 執行學童溺水救援任務殉職｜臺東縣
8｜高雄市政府消防局｜隊員｜周坤遂｜1998.02.27 林園工廠火災槽車爆炸殉職｜高雄市
9｜高雄市政府消防局｜隊員｜孔義雄｜1998.02.27 林園工廠火災槽車爆炸殉職｜高雄市
10｜屏東縣政府消防局｜隊員｜邱偉庭｜2000.02.05 車禍救護現場遭車撞擊殉職｜屏東縣
11｜屏東縣政府消防局｜隊員｜黃聖昌｜2000.02.05 車禍救護現場遭車撞擊殉職｜屏東縣
12｜新北市政府消防局｜隊員｜葉胡龍｜2001.09.16 搶救納莉颱風災害殉職｜新北市
13｜基隆市消防局｜隊員｜謝清雄｜2001.07.13 火災現場搶救殉職｜基隆市
14｜臺中市政府消防局｜隊員｜李啟榮｜2001.07.30 桃芝颱風救援繩索斷裂墜橋殉職｜臺中市
15｜桃園市政府消防局｜隊員｜陳錫恩｜2004.04.26 貨櫃屋火警搶救殉職｜桃園市
16｜新北市政府消防局｜隊員｜王教庭｜2004.07.13 工廠火災閃燃殉職｜新北市
17｜高雄市政府消防局｜隊員｜陳朝進｜2005.03.25 家具行火警搶救殉職｜高雄市
18｜高雄市政府消防局｜隊員｜周子清｜2005.03.25 家具行火警搶救殉職｜高雄市
19｜花蓮縣消防局｜隊員｜邱逸青｜2007年 釣客落海救援墜涵洞殉職｜花蓮縣
20｜宜蘭縣政府消防局｜小隊長｜黃碧山｜2008.01.15 烏石港釣客落海救援殉職｜宜蘭縣
21｜臺中市政府消防局｜隊員｜蔡順堯｜2008.12.06 執行職務發生危險殉職｜臺中市
22｜宜蘭縣政府消防局｜隊員｜張棨硯｜2009.10.21 南方澳落海救援殉職｜宜蘭縣
23｜臺東縣消防局｜隊員｜李光先｜2011.10.29 補蜂勤務遭虎頭蜂螫傷殉職｜臺東縣
24｜新北市政府消防局｜隊員｜黃育隆｜2013.02.12 工廠火警搶救殉職｜新北市
25｜新北市政府消防局｜隊員｜陳奕睿｜2013.07.06 家具工廠火災閃燃殉職｜新北市
26｜新北市政府消防局｜隊員｜彭祥億｜2013.07.06 家具工廠火災閃燃殉職｜新北市
27｜新北市政府消防局｜隊員｜張哲偉｜2014.06.27 地下停車場汽車火警殉職｜新北市
28｜高雄市政府消防局｜主任秘書｜林基澤｜2014.07.31 高雄石化氣爆殉職｜高雄市
29｜高雄市政府消防局｜小隊長｜黃國棟｜2014.07.31 高雄石化氣爆殉職｜高雄市
30｜高雄市政府消防局｜小隊長｜劉耀文｜2014.07.31 高雄石化氣爆殉職｜高雄市
31｜高雄市政府消防局｜隊員｜王中｜2014.07.31 高雄石化氣爆殉職｜高雄市
32｜高雄市政府消防局｜隊員｜莊政潔｜2014.07.31 高雄石化氣爆殉職｜高雄市
33｜桃園市政府消防局｜隊員｜蔡長融｜2015.01.20 新屋保齡球館火警殉職｜桃園市
34｜桃園市政府消防局｜隊員｜陳彥茗｜2015.01.20 新屋保齡球館火警殉職｜桃園市
35｜桃園市政府消防局｜隊員｜張桂彰｜2015.01.20 新屋保齡球館火警殉職｜桃園市
36｜桃園市政府消防局｜隊員｜陳鳳翔｜2015.01.20 新屋保齡球館火警殉職｜桃園市
37｜桃園市政府消防局｜隊員｜曾重仁｜2015.01.20 新屋保齡球館火警殉職｜桃園市
38｜桃園市政府消防局｜隊員｜謝君杰｜2015.01.20 新屋保齡球館火警殉職｜桃園市
39｜屏東縣政府消防局｜小隊長｜陳信宏｜2015.08.08 勤務返隊遭酒駕撞擊殉職｜屏東縣
40｜新竹縣政府消防局｜隊員｜林永軒｜2017.10.27 工廠火警搶救殉職｜新竹縣
41｜桃園市政府消防局｜小隊長｜游曜陽｜2018.04.28 敬鵬工業火警殉職｜桃園市
42｜桃園市政府消防局｜小隊長｜李翰霖｜2018.04.28 敬鵬工業火警殉職｜桃園市
43｜桃園市政府消防局｜隊員｜余佳昇｜2018.04.28 敬鵬工業火警殉職｜桃園市
44｜桃園市政府消防局｜隊員｜游博瑜｜2018.04.28 敬鵬工業火警殉職｜桃園市
45｜桃園市政府消防局｜隊員｜林伯庭｜2018.04.28 敬鵬工業火警殉職｜桃園市
46｜桃園市政府消防局｜隊員｜林尉熙｜2018.04.28 敬鵬工業火警後不治｜桃園市
47｜高雄市政府消防局｜隊員｜蔡倍昇｜2018.09.23 住宅火警搶救殉職｜高雄市
48｜臺中市政府消防局｜隊員｜謝志雄｜2019.10.03 工廠火警搶救殉職｜臺中市
49｜臺中市政府消防局｜隊員｜張哲嘉｜2019.10.03 工廠火警搶救殉職｜臺中市
50｜高雄市政府消防局｜小隊長｜馮永昌｜2020.02.13 火警搶救勤務殉職｜高雄市
51｜彰化縣消防局｜隊員｜陳志帆｜2021.06.30 喬友大樓火警殉職｜彰化縣
52｜嘉義縣消防局｜隊員｜翁翊凱｜2021.09.13 水域救援訓練殉職｜嘉義縣
53｜屏東縣政府消防局｜隊員｜蕭翰隆｜2023.02.26 雜草火警勤務殉職｜屏東縣
54｜屏東縣政府消防局｜隊員｜鍾吉垣｜2023.09.22 明揚科技火警殉職｜屏東縣
55｜屏東縣政府消防局｜隊員｜施寶翔｜2023.09.22 明揚科技火警殉職｜屏東縣
56｜屏東縣政府消防局｜隊員｜陳柏翰｜2023.09.22 明揚科技火警殉職｜屏東縣
57｜屏東縣政府消防局｜隊員｜賴俊儒｜2023.09.22 明揚科技火警殉職｜屏東縣
58｜新竹縣政府消防局｜分隊長｜游尚樺｜2023.12.28 住宅火警殉職｜新竹縣
59｜新竹市消防局｜隊員｜李詠真｜2024.05.27 住宅火警殉職｜新竹市
60｜新竹市消防局｜隊員｜周立鑫｜2024.05.27 住宅火警殉職｜新竹市
61｜新北市政府消防局｜隊員｜吳恩碩｜2025.07.08 瀑布溺水救援殉職｜新北市
62｜新北市政府消防局｜隊員｜張敬謙｜2025.07.08 瀑布溺水救援殉職｜新北市
63｜新北市政府消防局｜隊員｜張敬謙｜2025.07.08 瀑布溺水救援殉職｜新北市
64｜基隆市政府消防局｜小隊長｜詹能傑｜2026.01.21 火災救援中脫下面罩救人殉職｜基隆市
