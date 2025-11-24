64歲也能入行護理人員 男女老幼都有就業市場

護理學院的學生學習教室。（記者張宏／攝影）

64歲照樣能做護士，加州護士行業男女老幼都有就業市場，尤其華人社區長照機構更是華人護士發展晉升新賽道。華人護理學院校長孫愷翊表示，他們學校畢業生就業率幾乎100%， 且不同年齡層的畢業生都能找到工作，尤其是華人聚集的護理機構機會更多。

Angeles華人護理學院開設12年，每年有250名護士畢業，畢業率80%，華人學生占比65%到75%。他說，看到越來越多新移民進入這個行業，希望他們未來有更好發展。學院學生年齡跨度很大，從18歲到64歲都有，64歲的畢業生畢業後也能找到很好的工作，中堅力量是30歲到40歲的學生。這個行業市場需求一直很大，疫情後更是護士短缺，畢業生幾乎沒有找不到工作，可謂男女老幼都有不同的機構需要他們。有學生是母女一起讀，一些比較年長的畢業生，在那些長照機構反而很吃香，因為那裡的長者們需要來自同齡人或年齡接近人的共鳴和理解。

孫愷翊表示，先進國家都在進入老齡社會，比起醫院，很多長照機構養老院更需要護士，尤其是能講中文的護士。以前這個行業亞裔多是來自菲律賓，語言不通。現在很多華人照顧機構都特別要求講中文的護士，這樣才能吸引更多華人長者，其兒女也覺得更安心。護士行業是一個主流行業，不僅有很好收入，也會得到社會尊重，護士從業人員可在醫療機構晉升高階，也可自己創業。很多華人擔心自己英語不好，無法畢業，孫愷翊鼓勵他們不要害怕，邊學習邊提高英文。曾有一個華人學生是家庭主婦，期間兩次要求退學，他都鼓勵她堅持下去，先是成為醫生助理，之後又回來讀護士，如今畢業。

福星日間護理中心經理Angela朱表示，他們中心有200多名長者，全部是華人，按照政府規定要至少配備五名護士，但是市面上講中文的雙語護士甚至護理助理都很難找，他們目前護士相對年齡層大一些或是兼職，如有人請假就很難找到代班。主要原因是大部分雙語護士都被醫院搶走，且醫院薪水比較高。但日間護理中心好處是輕鬆一些，沒那麼多值班，上下班時間正常，且少有很緊急事故。能同時提供中文護士和照護人員的機構對華裔社區來說更有吸引力。

據加州健康人力研究數據，加州註冊護理師 (RN) 短缺，預測到2033年全州需要約6萬1000名額外護士來滿足需求。護士行業也存在供需不平衡，在一些偏遠或人口增長快的地區護士嚴重不足。部分地區如北加、中央谷 (Central Valley)）缺口較大，而洛杉磯和沙加緬度地區可能出現供過於求。據加州註冊護理師委員會 (California Board of Registered Nursing) 2022調查報告顯示，亞裔 (包括印度裔及亞裔)註冊護理師占比僅10%，大部分是菲律賓裔。

舊金山大學所做的2022年註冊護理師調查顯示，約有1.7%的註冊護理師講中文普通話，但該數字不能完全等同華裔護士比率，很多人是把中文作為第二語言。世界日報也曾報導過華裔長者對於療養機構 (nursing home)或長照機構有語言與文化上的顧慮。部分亞裔長者更傾向在家，不想住進傳統療養院。

