64歲吊車大王體力過強 自爆「一天3次」：甩一甩就懷孕

「竹北吊車大王」胡漢龑分享與四位妻子的相處秘訣，曝光自己的「後宮管理法」。（圖／翻攝自臉書 胡漢龑）





64歲的「竹北吊車大王」的胡漢，擁有4位妻子與14名子女。近日他接受節目訪問，被主持人問到如何安頓多位妻子時，他毫不避諱地直言「一天做三次」，並自嘲體力過強「進去甩一甩就懷孕」，此話一出驚呆眾人。

吊車大王曝光「後宮管理法」

胡漢龑接受《彤姐解男題》專訪時表示，他有一套與4位妻子相處的方法，就是保持每日3次性生活。他透露，已習慣每天有性生活，若一天不做就感覺不對勁。他也笑稱，若體力不足，會被別人議論「體力不好還教那麼多女朋友」，並分享自己保養的秘訣，就是每天吃海鮮來維持精力。

胡漢龑的4名妻子中有一對親姊妹

胡漢龑指出，4位妻子中有兩位是姊妹，而他與這兩人的關係已持續近20年。主持人打趣稱這是「男人的夢想」，他則回應，一開始與大老婆溝通花了半年時間，才讓她接受娶小老婆的安排，更半開玩笑地表示：「我體力太強了，進去甩一甩就懷孕」

胡漢龑透露自己配偶欄為空白

針對大老婆最初的不滿，胡漢龑表示最後的解決方式為先提出離婚，再給予一筆錢補償對方，身分證上配偶欄留空，但實際上仍住在一起。他強調：「男人一定要負責任，也要對後面的女孩子負責」。



【更多東森娛樂報導】

●吊車大王4個老婆怎麼顧？ 他自豪「天生體力好」

●東森陪你跨年／吊車大王最佳跨年地點 西門町豪宅看101煙火

●吊車大王「差1碼」800萬變2萬 霸氣捐警車「洩憤」

