64歲天王食道癌併發咽喉癌暴瘦！醫揭雙癌併發危險，防復發食物大公開

64歲日本綜藝天王石橋貴明，過去以搞笑團體「隧道二人組」活躍於演藝圈，深受粉絲喜愛。他今年4月親自錄影片中證實罹患食道癌，報告自己會努力抗癌，不過據說他隨後發現併發了咽喉癌，最近公開的照片中他明顯瘦了一大圈，讓粉絲擔心。醫師表示，食道癌併發咽喉癌比例高達30％以上，雙癌齊發對預後確實帶來不小影響。

12/3前日本火腿鬥士隊球員杉谷拳士曝光與石橋貴明的合照，照片中的他身形明顯消瘦、頭髮花白，與過去福態形象大相徑庭。

相關人士透露，石橋貴明原以為是早期發現食道癌，未料病情急轉直下併發咽喉癌。傳聞因抗癌藥物副作用帶來的極度痛苦，讓他排斥進行第二次治療，甚至嚴重到無法回覆親友訊息。

雙癌併發機率極高 共通禍首是它

食道癌為何會併發咽喉癌？耳鼻喉科醫師張進芳指出，食道癌與咽喉癌的成因完全相同，主要禍首就是「菸、酒、檳榔」。臨床數據顯示，下咽癌患者中約有40％到60％會合併出現食道癌，而食道癌患者併發下咽癌的比例也高達30％以上，這種雙癌併發的情況在台灣相當常見。

一旦食道癌併發下咽癌，死亡率會顯著提升。張進芳表示，單就食道癌而言，第一期存活率約80％至90％，第二期降至50％，第三期僅剩20％至30％，第四期更不到10％。若同時併發下咽癌，整體存活率恐再下降40％以上，病情兇險程度增加。

初期症狀似胃食道逆流 吞嚥困難恐已晚期

食道癌初期症狀非常不明顯，容易被忽略。張進芳醫師解釋，食道黏膜缺乏感覺神經，初期可能只會感覺喉嚨卡卡、有異物感或類似鼻涕倒流，症狀與胃食道逆流極為相似。許多患者往往不以為意，錯失黃金治療期。

當患者開始出現體重減輕、解黑便，甚至感覺吞嚥困難、食不下嚥時，通常已進展至第三期或是更晚期。醫師建議有菸酒檳榔習慣的高風險族群，若感到喉嚨異常不適，應儘早透過胃鏡檢查黏膜狀況，這是目前最有效的診斷方式。

治療新選擇與預防 免疫療法成曙光

在治療方面，早期食道癌可透過內視鏡手術直接切除黏膜，無需開大刀或化療。若進入晚期，目前有新的免疫療法能提升治療效果。現行主流治療趨勢傾向先進行放射線治療與化療，待腫瘤縮小後再進行手術，雖然療程較長且辛苦，但能提高成功率。

除了戒除菸酒檳榔，嚴重的胃食道逆流也是致癌因子之一，胃酸長期刺激容易導致食道癌變。因此，控制胃酸分泌、避免胃食道逆流發作，是預防癌症復發的重要關鍵。

專家推薦6大類防食道癌復發飲食清單

張進芳醫師表示，根據衛生福利部與台灣癌症基金會等權威防癌指引建議，預防食道癌與降低復發率，首要之務是避免食用超過65°C的熱湯與飲品，並減少攝取醃漬、煙燻及加工肉品。建議在日常飲食中積極攝取以下六大類營養素：

維生素C：保護黏膜

每天攝取100毫克或2個拳頭大小的水果，如芭樂、奇異果、木瓜、釋迦等，有助於保護食道黏膜健康。

鋅：維持DNA正常複製

充足的鋅可以提升細胞DNA複製的穩定性，減少癌變風險。建議攝取堅果、海鮮及貝類、牡蠣等。

鈣質：降低消化道癌風險

鈣質不足易增加大腸直腸癌與食道癌風險。建議每天補充1000毫克鈣質，來源包括無調味牛奶、天然無加工乳酪。

綠茶：兒茶素抗癌

茶中的兒茶素具抗癌功效，但務必注意溫度，建議用60度以下的溫開水沖泡，避免高溫反而傷害食道。

綠色蔬果與莓果：提升免疫

深綠色蔬菜富含葉酸，可製造紅白血球提升免疫力；莓果類（如藍莓、桑椹）能抑制腫瘤血管新生，有助預防癌細胞轉移。

蕈菇：抗發炎增強免疫防細胞癌變

如香菇、金針菇、草菇等。含多種氨基酸、維生素B2及B12、多醣體、β－葡萄醣酶、纖維素、鋅等。能幫助體內自然殺手細胞及T淋巴球活化，增加人體免疫能力。β－葡萄醣酶亦能減少細胞損傷、協助修復損傷的細胞，減少細胞突變。

◎ 圖片來源／翻攝自ANN News Youthube新聞．杉谷拳士X

◎ 諮詢專家／張進芳醫師

