曾演出《北國之戀》、《魔女的條件》等經典日劇的64歲日本女星松田美由紀，近日分享親身經歷，在嘗試「斷絕四毒飲食法」後，原本長期臥病在床的嚴重病況竟出現明顯改善，引發關注。究竟所謂的「四毒」是什麼？為何在部分醫師眼中，竟被視為健康破口？醫親曝「斷4毒」成果：視力回春、皮膚炎與頭痛同步改善

所謂的「四毒」指的是現代飲食中極為常見的「麩質、植物油、乳製品、甜食」。吉野敏明分享，這些食物並非日本人的傳統飲食，許多人的體質無法適應，成為了各種現代文明病的溫床。他認為，只要斷絕這四種病源，許多不適與疾病都能獲得改善。

廣告 廣告

作為專精於修復因牙周病流失骨質的專家，吉野敏明醫師注意到，患有糖尿病、脂質異常症的病患，治療效果普遍不佳。不過，試著讓病患嘗試斷絕四獨後，不僅有人治療成功，還有患者的頭痛、生理痛，甚至是異位性皮膚炎也開始好轉，這讓他開始深入探討飲食與全身健康的關聯。

更令人驚訝的是吉野醫師自身的親身經歷。在新冠疫情期間，他停止外食並嚴格執行「四毒不沾」的自炊生活，結果視力竟意外回春，不再需要戴眼鏡！

現代飲食「4毒」無所不在！美味背後隱藏哪些健康風險？

為何這四類食物對健康影響如此巨大？吉野醫師針對每一項「毒」提出了醫學觀點。

1.麩質

麩質是小麥、大麥等穀物中所含的蛋白質，對部分族群而言，攝取後可能誘發腸道發炎反應，甚至影響免疫系統運作，使身體錯誤攻擊正常細胞。除了腹脹、腹瀉等腸胃不適外，也可能與慢性焦躁、頭痛，甚至情緒低落等問題相關。例如乳糜瀉患者、麩質不耐等族群，特別需要提高警覺。

不過，並非所有人食用麩質都會出現明顯不適，且麩質不耐難以察覺。家醫科醫師林曉凌曾在著作中建議，可透過短期飲食調整，初步觀察身體是否對麩質敏感：

於72個小時內完全不吃含有麩質的食物，如小麥製品、含麩調味料 密切觀察身體症狀變化 若發現症狀有改善，可能有麩質敏感的問題。可進一步至醫院進行詳細檢查。

2.氧化的植物油

並非所有植物油都是壞東西，不過，含有不飽和脂肪酸的植物油若因加熱氧化，就會生成「醛類」等有害物質，進而增加動脈硬化、慢性發炎，甚至神經系統受損的風險。

減重醫師蕭捷健也曾在社群平台提醒，烹調時若火候過大，讓植物油超過發煙點，不僅營養價值大幅流失，還可能產生具致癌風險的物質，若長期吸入油煙，更可能產生肺癌隱憂。

3.乳製品

雖然乳製品富含鈣質與蛋白質，但吉野醫師指出，許多亞洲人天生乳糖不耐，體內缺乏分解乳糖的酵素，飲用牛奶或攝取乳製品後，容易出現腹脹、腹痛或腹瀉等不適反應。

研究更顯示，台灣成人乳糖不耐的比例約高達八成，許多長期反覆出現、卻查不出明確原因的腸胃小毛病，背後可能正與乳糖不耐有關。此外，乳製品的酪蛋白也可能成為慢性發炎或過敏的成因。攝取過多飽和脂肪酸，則可能增加壞膽固醇與心血管疾病風險。

4.甜食

包括甜點、果汁等含糖食品。甜食最大的問題，在於刺激腦部獎勵系統，產生如毒品般的成癮性。過量攝取糖分不僅導致糖尿病風險激增，更會加劇體內各種發炎反應，從長痘痘、腰痛、肩頸僵硬等小毛病，到類風濕性關節炎等各種疾病都可能惡化。

吉野流飲食訣竅！4招斷絕四毒

面對充斥著加工食品的現代社會，該如何實踐「斷絕四毒」？吉野醫師最推薦的方法是「徹底停止攝取」，因為「即使少吃一半，症狀也不會因此減半」。不過，到底該如何實踐進日常生活中？趕緊來看看醫師的「拔毒飲食法」有什麼妙招吧。

主食：將含麩質的麵包、義大利麵、烏龍麵替換成白飯、糙米、雜糧。回歸傳統和食，以米飯、味噌湯、納豆、豆腐及醋漬物為主。 烹調：避免油炸，改用煮、烤、蒸等料理方式。 調味：拒絕精製鹽，改用日曬鹽、鹽麴、醬油麴、高湯、味醂等提升鮮味。 替代品：想吃麵食可選十割蕎麥麵；想喝奶類可選豆漿。

吉野醫師提醒，每個人的「健康容器」大小不同。有人的容器像浴缸那麼大，90歲天天吃炸物也沒事；但有的人容器只有馬克杯那麼大。即使此刻尚未生病，也無法預知健康容器何時會被填滿。趁著身體還撐得住時，重新檢視日常飲食，或許正是預防未來疾病、守住健康的關鍵一步。



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

預防大腸癌、脂肪肝怎麼吃？名醫親授防病餐桌必有「這2道」 2026財運事業大洗牌！星座血型Top10出爐，黑馬谷底翻身最強運





原文引自：64歲女星逆轉臥床重病！醫親測斷絕「4種飯桌常客」視力竟回春