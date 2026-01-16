64歲婦網戀直播主 來台團聚費30萬元警揭粉紅泡泡騙局

cnews204260116a13

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

「他要飄洋過海來台灣看我，這怎麼會是騙人？」1名64歲楊姓婦人，因網路「粉紅陷阱」，差點被騙走新台幣30萬元。台中市烏日警分局表示，婦人認識的男網友，自稱是「中國當紅直播主」，以結婚為前提與婦人交往，要求婦人支付機票與住宿費，讓他可以來台團聚。所幸銀行行員與員警聯手，及時擋下了婦人匯款，成功保住了婦人的積蓄。

烏日警分局表示，楊姓婦人在兩個月前，透過交友軟體，結識了1名長相帥氣、自稱中國知名直播主的男網友。對方每日噓寒問暖，發動溫情攻勢，讓楊婦以為遇上真愛。近日，男方以渴望來台相聚，卻礙於「公眾人物身分」，需由管理團隊安排行程，並要求楊婦先行匯款30萬元至海外帳戶，支付所謂的「安全預定申請」與機票、住宿等費用。

警方表示，心急見到心上人的婦人，衝向銀行準備匯款。由於要以英文填寫海外匯款單上的銀行與帳戶資訊，婦人還向管理團隊反映太過複雜，能否寫國字。行員見匯款金額龐大，而且要匯款至海外帳戶，加上她神色慌張、吞吞吐吐地，聲稱款項要「借給親戚」。察覺這正是詐騙集團教導的應對話術，立即通報轄區烏日派出所協助。

烏日警分局，派出所員警到場後，發現楊婦仍沉浸在對方的甜言蜜語中。檢視手機對話紀錄，發現所謂的「管理團隊」，甚至發送批准休假函，以增加可信度。員警當場拆解這類詐騙手法，分析這種手法就是先用俊男美女圖吸引被害人，建立深情形象，再以「身分特殊」、「家裡出事」或「跨海相見」為由索討金錢。

烏日警分局長劉雲鵬呼籲，網路世界真假難辨，詐騙集團最擅長利用人的感情弱點。不論對象是軍官、醫生還是名人，只要提到「匯款」、「代墊保證金」或「操作提款機」，必定是詐騙。民眾若有疑慮，應立即撥打110或165反詐騙諮詢專線，切勿輕易相信螢幕後方的「陌生真愛」。

照片來源：台中市警方提供

