64歲婦難眠卻易醒 中藥＋針灸奏效

按摩百會穴及四神聰穴，有助放鬆身心改善睡眠。（台南市立醫院提供)

記者林怡孜∕台南報導

64歲王姓婦人飽受失眠所苦，7年來幾乎每天需躺在床上超過1小時才能入睡，且常在凌晨3～4點醒來後再也無法入眠。尋求中醫治療，判斷失眠主因為長期「肝鬱氣滯」；接受完整辨證調理後睡眠狀況明顯改善。治療約1個月後入睡時間已縮短至約20分鐘，夜間醒來次數明顯減少；持續接受中藥與針灸治療約2個月，目前已能在10分鐘內入睡，且一覺到天亮，睡眠品質大幅提升。

台南市立醫院中醫部醫師江驊修表示，中醫認為「肝藏魂」；若肝氣疏泄失常，易導致魂不安而影響入睡與睡眠深度。治療上以疏肝理氣為核心，搭配柴胡、香附、鬱金等中藥調理，並施以太衝、合谷、神門、內關等穴位針灸，協助氣機平衡。

江驊修指出，從中醫觀點來看，失眠並非單一臟腑問題，而是與五臟六腑失衡皆有關聯，因此治療需因人而異、整體調理。

日常保健可按摩百會穴，及其前後左右各1寸的四神聰穴，每次5～10分鐘，有助放鬆身心、改善睡眠。睡不著時不宜勉強躺在床上反覆思考，睡前2小時避免使用3C產品，中午過後避免攝取含咖啡因飲品，並培養規律運動習慣，有助提升睡眠品質。