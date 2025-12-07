64歲孫德榮爆「進ICU搶救」病況危急！最新現況曝光

娛樂中心／綜合報導



過去一手捧紅天團5566、羅志祥、陳喬恩、趙小僑等人的64歲王牌經紀人孫德榮，近年來轉戰網路當起YouTuber，日前才因替已逝中國男星于朦朧舉辦超渡法會，讓不少國人擔心他人身安全，沒想到近日網路上卻傳出他進ICU（加護病房）搶救的消息，最新近況也曝光。





于朦朧（左）恩師孫德榮（右）不斷為愛徒發聲，甚至為他舉辦大型法會，幫討公道卻引來殺機。（圖／翻攝自微博、孫德榮臉書）





由於孫德榮在得知于朦朧離世後，不斷為愛徒發聲，還舉辦大型法會，因此許多人也擔心他安危，甚至傳出他收到「死亡預告」，還明確標註時間為10月25日，雖然事後他人並無發生任何意外，不過近日網路上卻傳出他情況危急，甚至被送進ICU（加護病房）搶救的消息。

孫德榮不畏傳言霸氣放話「就要看看到底是如何讓我死，我很期待！」。（圖／翻攝自孫德榮臉書）





眼看消息不斷瘋傳，今（7）日孫德榮也在臉書報平安，寫下「又是謠言！我沒有進ICU。今天12月7號星期天，孫總在此報平安，一切都是謠言，我好好的活著，沒有進醫院ICU搶救，請大家告訴大家」，並上傳一段影片，只見他人在家裡、氣色相當紅潤，透露只是常常不小心在家裡跌到，目前已將房間地毯改成「有彈性的地毯」，所以摔了也不會太嚴重，但也承諾一定會小心，並再次強調「孫總沒事沒事喔，不要聽他們亂胡謅亂講，謠言止於智者」。

孫德榮強調「我好好的活著，沒有進醫院ICU搶救，請大家告訴大家」。（圖／翻攝自孫德榮臉書）





事實上，孫德榮近年來接連爆出健康問題，2013年罹患膀胱癌3期，只能切除膀胱，取大腸作為人工膀胱，2023年又傳出他跌倒住院，7月份時又因脊椎問題，導致行走困難，日常生活甚至需要他人攙扶，根據《三立新聞網》報導，為了徹底解決困擾，他砸下200萬元進行手術，一次性處理7節脊椎，包含上頸椎3節、下頸椎4節，所幸在經過9小時的漫長手術後，狀況一切順利，如今又爆出搶救消息，好險只是虛驚一場，讓所有人終於鬆了一口氣。

孫德榮2013年罹患膀胱癌3期，2023年又傳出他跌倒住院，2025年7月份時又因脊椎問題開刀住院。（圖／翻攝自孫德榮臉書）









