64歲孫德榮驚傳進ICU！遭指「情況危急」送醫搶救 本人露面發聲了

64歲資深藝人孫德榮（孫總）曾罹患膀胱癌3期，今年7月還因脊椎問題入院動手術；獨居在家的他，日前更多次傳出在家重摔，健康狀況引發外界關切。近日網路上瘋傳他情況危急，甚至被送進ICU（加護病房）搶救的消息，引發不小騷動。對此，他今（7）日也親自露面報平安。

孫德榮露面報平安。（圖／翻攝自孫德榮臉書）

孫德榮在社群平台寫下：「又是謠言！我沒有進ICU。今天12月7號星期天，孫總在此報平安，一切都是謠言，我好好的活著，沒有進醫院ICU搶救，請大家告訴大家。」同時曬出自拍影片，只見他氣色紅潤、精神飽滿、中氣十足，強調「我在這裡錄影片跟大家鄭重澄清，孫總在家裡好好的」、「孫總沒事沒事喔，不要聽他們亂胡謅亂講，謠言止於智者」。

孫德榮為了居家安全，將地毯更換為彈性材質。（圖／翻攝自孫腫來了YouTube）

至於為何多次在家中重摔，他認為應該是一時不慎導致，目前已將房間地毯更換為彈性材質，就算跌倒也不會造成嚴重傷害，同時承諾將更注重自身安全，「為了愛我的人，大家放心，孫總一定會更加小心。」

