64歲影后愛1運動：45分鐘就能增肌肉、心肺力！超多醫師都推薦
64歲香港女星毛舜筠外表凍齡，被許多人稱讚年輕不老。日前她上節目分享自己「防老祕訣」，認為生活習慣最重要，除了攝取對身體有益的健康食物外，肌力運動更是關鍵。
毛舜筠養生祕訣
毛舜筠說，從以前就很愛運動，更稱自己為業餘運動員。年輕時喜歡流汗，偏愛心肺運動，所以特別愛跑步，但後來覺得跑步會讓自己變太瘦，年紀一大，臉瘦更會顯老，加上發現跑步對關節不友善，於是在女兒推薦下改做肌力訓練。
毛舜筠笑說，一開始害怕肌力運動會讓自己變很壯，所以根本不想學，但後來身邊陸續有一些朋友跌倒，才發現肌力訓練很重要，尤其年紀越大，肌肉更會逐漸流失，因此年紀大後認為肌力運動比心肺運動重要。
毛舜筠愛上器械式皮拉提斯
她說，過去數十年做過很多運動，跑步、瑜伽、自行車、跳舞等，最近愛上器械式皮拉提斯，更用1年時間研究這項運動對身體的好處，發現只要45分鐘就可以幫助心肺、肌肉訓練、運動耐力、伸展等，如果沒有時間每天做，一周只要做2～3次即可。
運動要跟著年齡進化
三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健，同時也是美國運動醫學會健身教練講師，十分贊成毛舜筠的運動觀念。隨著年齡增長、身體組成變化，運動也要跟著年齡進化。對於熟齡族來說，肌力訓練更是健康的核心。
年紀越來越大，身體的肌肉量與骨質密度都會逐年下降，不只影響外型，還直接影響行動力與健康風險。根據研究顯示，超過60歲的長者，每年平均流失1％～2％肌肉量，如果沒有適當訓練，將導致步態不穩、容易跌倒，甚至進一步造成失能。
看更多：不用日行萬步！各大科學研究發現走路「這步數」就能燃脂、降血糖
肌肉能穩定下肢、改善胰島素敏感度
蕭捷健說，肌力訓練對長輩的好處非常多，可以穩定下肢力量、防止跌倒與骨折，肌力好比身體的保險網，尤其對於膝蓋、髖關節已有退化問題的長輩更重要。而且肌肉是「醣類的儲存庫」，阻力訓練能增加肌肉量，進而改善胰島素敏感性，幫助血糖穩定。肌肉也是全身最活躍的組織之一，維持足夠肌肉量，能防止「越吃越少，體力越差」惡性循環。
毛舜筠說，年紀增長，肌肉訓練比心肺運動更重要，蕭捷健認為，這不是「二選一」的問題，而是時間有限時，該先做哪個更有效益。年輕時，心肺能力往往不成問題；但隨著年齡增長，肌力流失比心肺退化更快，也更難補回。
蕭捷健說，如果只能選一種，建議長輩「先保住肌肉」，肌肉是一切運動的基礎，如果沒有穩定的下肢與核心力量，走路、爬樓梯都會有問題，更遑論訓練心肺耐力，可以想像「先蓋好鋼筋骨架，再來塗油漆。」
做好基本肌力訓練跑步才不傷膝蓋
有些人認為年紀大跑步會傷膝蓋，非凡復健診所復健科醫師歐陽進翰則說，跑步也算是一種運動類型，曾有研究顯示，肌肉具有保護作用，若未做基本肌力訓練，又做高強度跑步，很容易導致受傷。
歐陽進翰說，40歲後肌肉量會開始流失，要增加肌肉就要靠肌力訓練，肌力訓練對於肌腱韌帶、骨質、骨密度都有幫助，身體要變強就得接受刺激，如果給一些垂直重量，就容易刺激骨質新生。
器械式皮拉提斯好處
而毛舜筠近年迷上的器械皮拉提斯，到底有那些好處？蕭捷健說，這項運動結合了核心穩定、關節活動度、彈性與肌力訓練。最特別的是，它對膝蓋、腰椎的負擔極低，卻又能全面訓練肌肉與協調性。尤其是熟齡族、姿勢不良者、曾經有運動傷害史、剛接觸運動的初心者，器械皮拉提斯提供了一個非常溫和卻有效的入門方式。
歐陽進翰說，皮拉提斯可以訓練一些平常不容易練到的小肌群，幫助肌群穩定，對身體有一定好處，而且皮拉提斯相對其他運動來說，強度較小、關節衝擊也不高，受傷機會比球類運動小，又可以訓練年紀大的人需要的穩定肌群能力，對於下背痛、久坐、姿勢不良、老人家是很好的運動。
不過器械皮拉提斯學費好貴，還有其他運動選擇嗎？蕭捷健說，墊上皮拉提斯也很不錯！墊上皮拉提斯是基礎，不需要昂貴器械，在家中就能進行。同樣能有效鍛鍊核心、提升柔軟度、身體控制力。歐陽進翰則推薦嬋柔，增加脊椎活動度。
飲食＋訓練都很重要
蕭捷健說，進入熟齡階段，飲食搭配訓練尤為重要，建議碳水循環搭配肌力訓練，訓練日選擇較高碳水，補充肌肝糖與訓練能量；休息日則可降低碳水比例，促進脂肪代謝，才能在不餓肚子的情況下，更有效控制體脂。
另外，蛋白質攝取也要足夠，建議熟齡者每日蛋白質攝取量達體重X1.2～1.5 克，並平均分配在三餐之中，幫助肌肉修復與增生。也就是每餐都要有掌心大的瘦肉，或是一盒豆腐加上一顆蛋。
看更多：一運動血糖就變高怎辦？挑對時機3原則 安全運動降血糖
◎ 圖片來源／翻攝自毛舜筠IG
◎ 諮詢專家／蕭捷健醫師．歐陽進翰醫師
更多健康2.0報導
中醫師年過60看不出！沒脹氣、便祕困擾 20年堅持這習慣
中醫博士早餐都吃它抗衰老！飯粥＋1湯品增強腎功能、身體變好
代糖洗白了？《Nature》重磅研究：長期使用代糖，竟帶來2大驚人好處
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
感冒亂吃抗生素更慘！36歲男喉嚨「長滿雪花」超驚悚 醫生示警了
綜合陸媒報導，張先生從事銷售工作，經常熬夜、出差，生活作息不規律，近日出現喉嚨痛，他便自行購買阿奇黴素等藥品服用，然而病情不僅未改善，反而越來越嚴重，這才到寧波市北侖區第二人民醫院就診。耳鼻喉科主任鄔忠偉在喉鏡檢查中發現，他的咽喉後壁佈滿白茫茫斑點，猶如...CTWANT ・ 12 小時前
86歲蕭萬長罹肺癌14年 每周喝4次「蔬果養生湯」降慢性發炎
86歲前副總統蕭萬長自2011年被診斷出肺癌第三期後，經手術切除腫瘤，至今已與癌症和平共處14年。除了每日堅持走路6000步、游泳等運動，他更透露自己的養生秘訣包括多吃蔬果、少碰加工食品，以及每週飲用4次由太太精心準備的蔬果養生湯，成功維持健康狀態。中天新聞網 ・ 1 天前
喝太多水反而傷身？泌尿醫「尿液變透明」藏危機：腎臟早就撐不住
無論天氣是否炎熱，都應多加喝水，但許多人都以為「多喝水、尿越透明就越健康」，而泌尿科醫師王士綱就點出「這句話只對一半」，因為真正的重點在於讓身體維持穩定代謝，而不是讓尿液像清水一樣無色，適量飲水、定期留意尿液變化，才是觀察腎臟健康最簡單卻最有效的方法。鏡報 ・ 14 小時前
立冬陰氣超凶！觸犯「6大禁忌」衰爆 專家示警3星座沖煞小心
今（7）日是二十四節氣中的立冬，清水孟國際塔羅小孟老師也分享立冬的6禁忌及傳統習俗，示警巨蟹座、狮子座、處女座3個星座的人在立冬容易爆發身體不適，要特別小心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吃爆豆腐、雞胸肉，為何還會「肌少症」？醫揪台灣人1習慣釀「蛋白赤字」：身體沒吸收，腎臟快累死
跌倒是我國年長者事故傷害死亡原因第2名，防跌首要維持肌力與平衡，除了運動之外，也應攝取足夠熱量與蛋白質。不過國人雖然普遍知道蛋白質的重要性，飲食習慣中卻潛藏引發肌少症的風險——早餐蛋白赤字。營養師建議，早餐至少應攝取2份蛋白質，譬如200毫升豆漿就是1份蛋白質，搭配雞蛋、豆製品等，補足早餐蛋白質所需。幸福熟齡 ・ 4 天前
76歲翁體檢正常卻罹癌！醫揭「5大警訊」：身體早已透支
廖繼鼎醫師日前分享一名76歲患者的案例，一位長者平常生活規律、每天運動，且體檢報告也很正常，怎料，卻在某次手術後突然發高燒、器官衰竭，最後確診癌症。對此，廖繼鼎列出「5大警訊」，認為此狀況並非偶然，而是身體長期透支所致。鏡報 ・ 3 天前
超愛吃「1食物」！表妹婿20幾歲罹大腸癌 譚敦慈：絕對不吃
大腸癌有逐漸年輕化的趨勢，無毒教母譚敦慈在《健康晚點名》節目中透露，表妹婿是一位川菜師傅，平常喜歡吃重油、重鹹，還很愛吃豆腐乳這種醃漬類食物，20幾歲就罹患大腸癌。譚敦慈建議，在飲食上要少吃燒烤、高溫烹調、醃漬、不新鮮的食材。鏡報 ・ 1 天前
健保補充保費改制引反彈！蘇一峰認不公平
[NOWnews今日新聞]衛福部長石崇良拋出健保補充保費改革，引發各界反彈，醫師蘇一峰也認為，這次加收保費會遇到這麼大的反彈，是民眾覺得增收制度不公平，呼籲政府減少不必要的灑幣，把錢投資力挺健保永續經...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
「立冬」進補薑母鴨、羊肉爐 醫：三成人補不得！心血管會出大事
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 今（7）日是二十四節氣的「立冬」，象徵著冬季正式展開，台灣人傳統習慣要「補一下」，認為補充營養恢復元氣才能抵禦寒冬，但有三成人可補不得！醫師提醒，根據國健署資料，20歲以上國人血脂異常盛行率已達三成，但因症狀不明顯，不少人根本不自知，特別是習慣外食、日常飲食偏油重口味的上班族，進補若無節制，恐不知不覺加劇心血管負擔。...匯流新聞網 ・ 1 天前
活到96歲的祕密！伊莉莎白女王96歲長壽祕訣曝光 百歲人瑞也這樣吃
英國伊莉莎白女王能活到96歲、依舊神采奕奕，關鍵竟藏在她每天的生活習慣裡！從固定作息、規律運動，到堅持攝取足夠的蛋白質，她用最簡單的方式實踐長壽哲學。 伊莉莎白女王健康祕訣 據說，英國伊莉莎白健康2.0 ・ 1 天前
台大女學霸體重攀升絕望「胖一輩子」 早餐換掉一食品輕鬆瘦7公斤
想瘦身不必餓肚子！不少女生為了減重而苦惱，屢戰屢敗。新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼點出關鍵，很可能就是沒有達到飲食的均衡。他分享一位任職於金融業的台大女學霸案例表示，這位女病患生活忙碌、壓力大，體重不斷攀升，曾以為自己會「胖一輩子」。沒想到，她只是做了個小小的調整，把早餐的麵包換成豆腐、優格、地瓜等原型食物，加上一份大番茄，在完全不挨餓、甚至吃得更飽的情況下，竟順利瘦下7公斤，整個人也變得神清氣爽、更加健康。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
補充保費政策惹議 醫批方向錯誤：「這3類人」多收費才公平
[Newtalk新聞] 衛福部長石崇良日前接受專訪表示，將對「補充保費」做出三大變革，包括將利息、股利與租金3項目的補充保費改為年度結算制。然而，這項消息一出也立刻引發爭議，行政院長卓榮泰昨晚也緊急踩煞車，暫緩具爭議的規劃。對此，胸腔科醫師蘇一峰直言，為健保永續經營改革方向是對的，但方法跟方向是不對，他也點出3類人才應該多收費，才符合公平正義。 石崇良日前接受專訪表示，《健保法》改革最快民國116年上路，其中，包括三大面向，只要利息、股利、租金合計超過2萬元，那麼就要繳交2.11%補充保費，這與先前每月就源扣繳調整為「年度結算」。社會保險司代理司長陳真慧證實，估計影響高達480萬人，預計健保增加約200億元收入，最快民國116年上路。 然而，這樣改革也引發小資族的哀豪。行政院發言人李慧芝昨日表示，政府一直非常積極在維持健保財務穩健，每年持續撥補預算，也維護繳納的公平性，關於健保補充保費的修法方向還在廣納意見階段，「政府也絕對不會為難小資族。」而石崇良昨日舉行臨時記者會說明時，坦承並沒有問金管會，但也不希望影響股市，並強調改革是為了健保的付費公平性。不過他也強調政策還在研議、溝通階段。新頭殼 ・ 1 天前
「退化性脊椎滑脫」易腿麻、走不遠 醫：正確治療才能維持行走
【健康醫療網／記者陳靖安報導】退化性脊椎滑脫是常見於中老年人的脊椎問題，指的是，由於年齡增長導致脊椎結構退化，椎骨出現不正常的滑動移位。隨著年齡增長，脊椎骨頭之間的椎間盤軟骨，會逐漸磨損、變薄，韌帶和關節也會鬆弛，讓原本緊密排列的椎骨變得不穩定。 汐止國泰綜合醫院骨科主任暨國泰綜合醫院骨科主治醫師劉哲瑋指出，女性因停經後骨質流失，更容易發生此退化性改變，所以50歲以上女性發生脊椎滑脫的機率較男性高。 不是普通的下背痛！醫：脊椎滑脫可能壓迫坐骨神經 劉哲瑋醫師說明，滑脫最常見於腰椎（如第四、五節腰椎）承受壓力最大的部位，也可能發生在頸椎。由於脊椎不穩定，一些長輩會出現姿勢性下背痛、久站或坐後腰背痠痛，改變姿勢或休息後可能稍微舒緩。如果滑脫的椎骨，壓迫到附近的神經，還可能引起坐骨神經痛，表現為從臀部沿大腿、小腿往下的刺痛或麻木感，腿腳可能變得無力。 有些患者描述一站久或走遠路，腿就麻得走不動，必須停下休息（這稱為間歇性神經性跛行）。嚴重時，腳踝抬不太起來，甚至影響行走能力，連日常活動都受到限制。 保守治療無效要及時評估手術 微創脊椎手術減壓又穩定 輕微的脊椎滑脫，醫師通常會先以保守治療觀察健康醫療網 ・ 1 天前
每3位長者就有1位具肌少症風險 北醫大籲早期警訊勿輕忽
（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】隨著人口高齡化及生活作息之影響，影響健康與生活品質的肌少症(Sarc […]觀傳媒 ・ 14 小時前
【錯誤】好市多藥劑師緊急提醒？說不要吃這4種保健品？不實說法！內容農場誤導影片
網傳「Costco 藥劑師緊急提醒」、「這 4 種保健品正在悄悄傷肝」，內容提到好市多的藥劑師提醒說綠茶萃取物、紅麴、高劑量脂溶性維生素、不明草藥有肝毒性。傳言全片長達 23 分鐘都是 AI 虛擬人物主講，目前 AI 生成技術氾濫，影像真假難辨、醫藥專業內容對錯難分，民眾應提高警覺。MyGoPen ・ 1 天前
肩膀抬不起來只是五十肩？ 復健再多都無用！旋轉袖破裂恐開刀
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 梳頭、穿衣服都舉不起手，不一定只是五十肩！一名六十多歲婦人近期就出現類似困擾，本來以為只是上了年紀退化、五十肩而已，沒想到就醫檢查才發現其實是旋轉袖肌腱破裂。醫師提醒，許多人誤以為肩膀疼痛或手抬不高只是退化或僵硬，自行在網路搜尋肩膀的復健運動，認真自己復健，但久久無法痊癒，實際上，旋轉袖肌腱斷裂是臨床常見卻容易忽略的...匯流新聞網 ・ 1 天前
「牙醫」掛牌28年僅國中畢業沒執照 一審給緩刑...上訴被撤銷
彰化僅國中畢業、不具牙醫資格的的莊姓男子在田中鎮開設牙醫診所長達28年，替患者做假牙、磨修牙齒等醫療行為，彰化地院一審依...聯合新聞網 ・ 13 小時前
補充保費改革被罵翻「胎死腹中」？醫界挺石崇良：這是卑微的請求
衛福部日前拋出二代健保改革構想，研擬修正《健保法》，引發小資族與存股族反彈，導致修法尚未送進行政院就宣告「胎死腹中」。不過，醫界卻出現不同聲音，台大醫院院長余忠仁、台灣醫院協會理事長李飛鵬與台灣醫務管理學會理事長洪子仁今（7）日都公開力挺衛福部長石崇良。太報 ・ 1 天前
管仁健觀點》台灣健保藥是中國大媽的返鄉伴手禮？
[Newtalk新聞] 沒救了！民進黨這個沙包黨真的是沒救了！內閣還專找一些台語說「戇甲袂扒癢」的奇葩，也就是形容一個人笨到連抓癢都不會，因此才會「癢的不抓，痛的抓到破皮」。 健保經費多年來始終入不敷出，虧損黑洞越來越大，衛福部因而提出的開源政策，針對現行二代健保，擬修法調整《健保法》中關於補充保費的計算方式，針對薪資以外的利息、股利等收入，改採年度結算方式收取補充保費。 衛福部長石崇良表示，明年將啟動修法程序，導入年度結算制度，日後所有利息、股利、租金等一年累計逾2萬元，就要收取2.11%的補充保費，且扣繳上限將從1000萬元提升至5000萬元，最快將於2027年上路，影響人數約480萬人，預計可為健保增加100至200億元收入。 無奈這項消息一出，立刻引發爭議，民怨大反彈到連執政黨立委都大發雷霆。11月6日中午，石崇良部長親上火線，舉行記者會說明；但到了晚間，行政院長卓榮泰下令急踩煞車，暫緩了這項極具爭議的規畫。 衛福部也發出新聞稿，表示會尋求更周延、更有共識的做法，再行推動。此時距離石崇良的記者會，中間只相隔7小時。行政院發言人李慧芝也表示，關於健保補充保費的修法方向，還在廣納意新頭殼 ・ 1 天前
每天喝牛奶還是缺鈣？骨科醫曝「4大補鈣關鍵」 很多人都做錯
「我每天都有喝牛奶，為什麼骨密度還是偏低？」板橋亞東醫院骨科陳鈺泓主治醫師指出，這句話，是在門診裡最常聽到的補鈣困惑之一。其實，鈣質攝取「量」重要，但「吸收率」才是關鍵，若補錯時間、吃錯東西、甚至搭配錯誤，辛苦補的鈣就這樣白白流掉，骨本一樣存不起來。 鈣這樣補才有效 4吃法強化鈣吸收 對此，陳鈺泓整理出補鈣4大關鍵＋實用飲食建議，讓你吃得對、吸收得好，才能真正在日常中預防骨質疏鬆！ 1、分次攝取，吸收才不打折腸道一次能吸收的鈣有限，建議將鈣質分早、中、晚三餐補充，不僅吸收率更高，也較不會造成身體負擔。．實例建議：早餐豆漿＋午餐海帶湯＋晚餐芝麻醬拌青菜，就比一次喝兩杯牛奶更有效。．推薦豆製品類：吸收穩定、植物蛋白豐富．推薦食物：傳統豆腐、豆干、毛豆豆製品含鈣又富含蛋白質，是植物性飲食者補鈣的好選擇，建議與其他來源搭配更佳。 2、避開高草酸、高植酸食物高纖蔬菜（如菠菜）與未處理的穀豆類，含有草酸與植酸，容易與鈣結合形成不易吸收的化合物。．建議補鈣時段盡量避開燕麥片、糙米、菠菜沙拉等高植酸類食物，可以隔一餐再吃。．推薦魚乾海藻類：高鈣密度、小體積高效吸收．推薦食物：小魚乾、海帶、紫菜富含天然常春月刊 ・ 22 小時前