64歲湯志偉怎麼了？「聲音沙啞」遭疑身體出狀況 本尊親自回應了

記者宋亭誼／台北報導

64歲藝人湯志偉9歲以童星身份踏入演藝圈，近來在《整形過後》飾演控制狂父親「Jacky哥」，讓女兒王渝萱不惜毀容也要求放過。然而，卻有網友認為他的聲線沙啞，一度認為他的嗓音出事，對此，湯志偉笑說看到網友對他角色的留言感到很有趣。

湯志偉演出的「Jacky哥」聲音沙啞引起網友討論，其實是導演林立書的巧思。（圖／六魚文創提供）

湯志偉表示，「這是我第一次用這麼流氣、江湖味的方式演經紀人，還搭配沙啞嗓音，全都是導演林立書的設計，真的又好玩又有挑戰。」而林立書則透露因為湯志偉的聲音太有辨識度，找他來演反差極大的「老嘻哈、老混混型」經紀人，打算從造型、肢體到聲音全面翻轉，「我們把聲音的『崩壞』當成符號，去影射這個角色為了女兒犧牲自己，最後卻轉化成控制與期待。」導演也直言，Jacky哥始終深信自己是「為女兒好」，這份扭曲的愛，正是角色最殘酷也最真實的地方。

王渝萱飾演流行天后李霏，不惜毀容求放過。（圖／六魚文創提供）

不僅有湯志偉與王渝萱的父女情感糾結，另一對劉瑞琪飾演的高中老師「永馨」與安心亞的母女對戲也令觀眾印象深刻。尤其首播安心亞就發現媽媽瞞著自己去諮詢性別重置手術，回到家直接發怒質問。金鐘影后劉瑞琪分享這場是她在劇中演技與情感上最具挑戰的一場戲，「在女兒步步追問下，永馨不能失去自己，又不能太強勢，必須非常堅定，但只要拿捏不好，母女其中一方就會變得不討喜。」她感性表示，這類對手戲極度仰賴演員之間的回應，「幸好心亞完全接招，我們才能把那種緊張、壓抑卻又深愛彼此的母女關係完整呈現。」

安心亞不知母親劉瑞琪要動性別重置手術，忍不住發怒質問。（圖／六魚文創提供）

談起首次與安心亞的合作，劉瑞琪也笑說原本以為對方是「酷女孩」，後來才發現她其實非常搞笑又細膩，甚至能讀懂她眼神裡傳達的每一個訊息，「她真的太優秀了，我愛她。」除了親情線令人共情，劇中「江浩宇」（温昇豪 飾）大學學妹「楊雅頌」（張榕容 飾）的登場，與安心亞飾演的江浩宇最強內助「蘇菲」意外激起情感火花，安心亞一句質問，「是因為楊醫師嗎？」預告激烈感情糾葛。

