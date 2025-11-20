64歲王中皇參賽成最年長選手 金娜妍展現健美冠軍實力

金娜妍曾在韓國拿下健美比賽冠軍，是本集隱藏的強者。（圖／好看娛樂提供）

64歲資深演員王中皇加入新一集《最強的身體》男單賽事，成為節目史上最年長選手。他一登場便讓大來賓江宏傑驚呼：「看到中皇哥就覺得，我好像也沒什麼不參賽的理由！」王中皇的投入精神，也令現場選手深受激勵。

本集節目另一大焦點則是味全龍啦啦隊韓籍女神金娜妍。她今年6月才加入小龍女，憑藉清新甜美氣質與舞台魅力迅速圈粉，人氣在台韓兩地都相當高。金娜妍其實曾在韓國拿下健美比賽冠軍，是隱藏的強者。此次為挑戰自我正式參與女單賽事，現場更湧入近百名粉絲到場應援，應援聲浪震天，展現超高人氣。賽前她也對著鏡頭為自己打氣：「娜妍妳可以，加油！」散發滿滿正能量。

曾獲第42屆金鐘獎綜藝節目主持人獎的男藝人阿布也加入男單激戰。學生時期是游泳校隊的他，對重量訓練並不陌生，但因工作繁忙已有一年多未踏入健身房。此次重返場上找回運動激情，女兒更特地到場支持，讓阿布感動說道：「不能讓女兒失望，怎麼樣也要撐下去啊！」父女互動溫馨感人。

本集大來賓則邀請兩位前桌球國手江宏傑與蔣澎龍。兩人是師兄弟，私下感情深厚，江宏傑更邀請學長蔣澎龍共組男雙，卻被狠狠拒絕，兩人一登場便鬥嘴不斷，也成為現場另一亮點。

64歲資深演員王中皇是節目史上最年長選手。（圖／好看娛樂提供）

