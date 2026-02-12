64歲男星蹲7年牢「出獄又猥褻2女」！超慘下場曝光

娛樂中心／周孟漢報導



娛樂圈雖然看似光線亮麗，但也有不少藝人走上歪路，最終淪為階下囚，即便出獄之後，仍舊不走正途。日本64歲知名男星羽賀研二，過去曾因為詐騙、恐嚇取財等罪入獄服刑，沒想到出獄後的他，又被爆出疑似猥褻2名女子，遭警方逮捕，這也是他近19來「第4度被捕」，最終下場也曝光。

昔日男星變累犯！64歲羽賀研二前科累累

出身沖繩的羽賀研二，是位美日混血兒，1981年入行以來，頻藉著高顏值在演藝圈闖盪，身兼演員與歌手，不料他卻不珍惜自身羽毛，在2007年因與前世界拳擊冠軍渡邊二郎，涉入醫療公司股份詐騙案，謀詐取3.7億日圓（約新台幣7580萬元），最終被判刑6年；到了2013年後，又因為隱匿財產、妨害強制執行等罪名再度被捕，於2019年被捕，隔年被判刑1年2個月。

日本64歲知名男星羽賀研二。（圖／翻攝自IG ＠kenji71717）





餐廳伸鹹豬手 親吻女性惡行曝光

在蹲了7年監獄，羽賀研二出獄後曾在沖繩人力派遣公司工作，並打算重返演藝圈。而在2024年時，又因涉嫌在建築物所有權移轉登記中提交虛假電子公正證文件，遭愛知縣警方逮捕，雖一度獲釋，沒想到現在又涉嫌在2025年3月，觸摸1名30多歲女子，和一名50多歲的女子，甚至還親吻了其中1人。

羽賀研二過去曾因為詐騙、恐嚇取財等罪入獄服刑。（圖／翻攝自IG ＠kenji71717）





重返演藝圈夢碎 淪為社會版常客

羽賀研二也因為此案，遭沖繩縣警方逮捕，這也是他近19年來第4度被捕。眼看羽賀研二出獄後原曾試圖洗刷汙名重返大銀幕，但其自律能力顯然跟不上野心，隨著這起猥褻案爆發，他的演藝生涯恐將正式宣告終結，徹底淪為日本社會版面上的負面教材。





羽賀研二被爆出疑似猥褻2名女子，遭警方逮捕。（圖／翻攝自IG ＠kenji71717）





