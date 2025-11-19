64歲男稱天冷心情差！妻一句「午餐要吃什麼」被惹火

桃園中壢發生一起駭人聽聞的兇殺案！（圖／東森新聞）





桃園中壢發生一起駭人聽聞的凶殺案！犯案的64歲李姓男子聲稱因為「天氣變冷心情差」，妻子問了句「午餐要吃什麼」，竟引發他的怒火，當場殺害結縭30年的妻子。據了解李姓男子本身是緬甸華僑，會到泰緬傳教，去年10月從電子工廠退休後，曾跟兒女發牢騷，擔心自己無收入變成累贅，而命案前夕，附近鄰居表示有聽到夫妻倆大聲爭吵，是否是犯案的導火線，警方還要追查。

警方看了一臉霧煞煞，一問才知道原來男子是來自首的，因為他親手殺害自己的妻子，這起凶殺案就發生在桃園內壢一處公寓，警方到場發現他的妻子明顯死亡，現場血跡斑斑，拉起封鎖線進行調查。

廣告 廣告

鄰居vs.記者：「是有聽說最近常吵架啦，可是他跟我們鄰居的互動都不好欸，坦白講我們跟他都沒有深交，他都沒有跟人家深交，我們就只知道說這個大哥就住哪一棟然後住幾樓。」

據了解嫌犯是64歲李姓男子是緬甸華僑，同時是一名傳教士，多次到泰國、緬甸等地傳教，去年10月從電子工廠退休後到神學院上課，卻因為程度不佳自認跟不上，導致心情沮喪。

女兒透露爸爸退休後，覺得自己沒收入，會拖累家人，偶爾會發發牢騷，鄰居透露，命案前一天，夫妻倆吵得不可開交，左鄰右舍都有聽到。

鄰居vs.記者：「(平常有在吵架嗎)，平常沒有吵，星期日的時候，他老婆喊很大聲，我也不知道在吵什麼。」根據了解，事發的17號早上男子覺得天氣變冷心情不好，妻子問他中午要吃什麼，一句話竟引起男子怒火，持鐵鎚及利刃，殺害結縭30年的妻子。

中壢警分局偵查隊副隊長戴立明：「接獲64歲李姓男子投案，涉嫌持鈍器及利器，攻擊羅姓妻子致使羅女死亡，全案依殺人罪嫌移請偵辦，並持續釐清犯案動機。」

過去和睦相處的父母，在該享福時卻引爆人倫悲劇，傳教士爸爸留下的錯愕讓子女都難以置信。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

桃園64歲男殺妻後自行投案 法院裁定羈押

21歲新手媽遭殺害丟化糞池！前士兵13年後被控謀殺

日女殺害失智老母 自首心碎喊：我不行了

