64歲男竹筏失衡墜3米深魚塭 兄長目睹急報案仍救不回

六甲魚塭作業突失足64歲男跌落3米深池不治。（圖 ／翻攝畫面）

台南市六甲區中正路一處魚塭9日下午上演驚悚意外，1名 64 歲吳姓男子獨自乘坐竹筏在魚塭作業，未料疑似重心不穩，當場失足墜入約 3 公尺深的魚塭水中，更讓人心碎的是，整起意外被站在岸邊的哥哥親眼目睹，他驚慌之下立刻向消防單位求救，希望能搶回弟弟的生命。

台南市消防局接獲通報後，立即動員 8 車、1 艘救生艇與 15 名人員前往現場展開搜救，救難隊抵達後迅速下水搜尋，僅花 20 分鐘便發現落水的吳男，並將他拖上岸，但當時他已無呼吸心跳，情況相當危急。

救護人員在現場立刻施以急救，並於下午 5 時 31 分將吳男送往柳營奇美醫院搶救，醫護團隊全力施救，但仍於晚間宣告不治，令人遺憾，警方後續已介入了解事故經過，並通報檢察官進行相驗，以釐清確切死因。

