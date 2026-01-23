64歲趙傳曝「歲月也搶不走的東西」吐心聲：無關年齡

趙傳近來推出新歌。（相信音樂提供）

「搖滾傳奇」趙傳去年在超犀利趴演出，獻唱一首首經典歌曲〈我是一隻小小鳥〉、〈我終於失去了你〉、〈愛要怎麼說出口〉、〈噢！莎莉〉等歌全場首首大合唱，一首首勾起歌迷的回憶殺，2026年趙傳帶著他的新歌〈歲月也搶不走的東西〉，唱出你我內心那塊還沒被搶走的東西，透過趙傳溫暖的歌聲，我們感受到歌詞裡那份「所謂的年輕無關年齡是一種心境」，而他的歌曲從〈我是一隻小小鳥〉帶給歌迷很多鼓勵，他也希望藉由新歌帶給大家力量。

廣告 廣告

距《老不休》專輯，趙傳隔了五年推出新單曲跟大家見面；新單曲由薛忠銘製作，姚若龍作詞，楊子樸作曲，從歌詞看到一幅豁然開朗的人生縮影：近年來忙著巡迴的趙傳，不僅是演出，在音樂上也繼續努力散發熱情；從2022年起展開的幾場大型演唱會「人生大夢」、「給所有知道我名字的人」，總計超過41場巡迴，場場爆滿、場內情緒翻騰，所有人都跟著台上的趙傳一起搖滾，他說：「巡演看到台下有很多老朋友、新朋友，我也告訴自己要好好再唱首新歌送給大家。」

2026年的趙傳，搖滾精神不減，於今年2月、3月即將把他的演唱會帶到美國以及更多城市與歌迷見面，2／15先在《給所有知道我名字的人》演唱會LA洛杉磯站Yaamava’ Theater，已開賣，3／7拉斯維加斯站1／27 全面開賣，在迎來演場會的同時，這首全新單曲〈歲月也搶不走的東西〉也象徵新的一年開始，將會有更多趙傳作品與大家見面。

更多中時新聞網報導

NBA》火箭多點開花拔馬刺 3連勝入袋

若綺運動助順產 楊昇達用愛迎接女兒誕生

周蕙好想好好愛 願交往小鮮肉