64歲趙傳飆高音超輕鬆！宣布5月回台北開唱

資深藝人趙傳，宣布今年五月，再回台北舉行收官演唱會，2022年至今，他辦了41場巡迴，場場都爆滿，這次再回台北也準備很多驚喜，包含想邀請潘越雲當嘉賓，還會唱跳經典DISCO舞曲。

資深歌手趙傳《我是一隻小小鳥》：「我是一隻小小小小鳥，想要飛呀飛卻飛也飛不高，我尋尋覓覓尋尋覓覓，一個溫暖的懷抱，這樣的要求算不算太高。」

一身銀白色穿搭加上牛仔褲貝雷帽，飆唱招牌歌曲，我是一隻小小鳥，飆高音絲毫不費力，相隔五年再發新歌，趙傳不喊封麥退休，還要繼續展現驚喜。

資深歌手趙傳：「年輕的時候一定幹過很多很傻的事情，10幾歲的時候，青少年的時候就去開舞會，那種學生舞會，所以能在演唱會上面，會唱個幾首當年流行DISCO的歌。」

趙傳2022年唱完北流，三年多來在全球各地，開了41場巡迴演唱會，幾乎場場爆滿，如今再宣布5月回台北收官開唱，演藝圈好友錄影祝福，他本人也很期待。

資深藝人趙傳：「目前我很想邀請的是潘越雲，就是因為他當年帶的很好，所以我們後來的成長，才能這麼順利。」

正式喊話潘越雲世紀同台，還說會在演唱會又唱又跳，但提到好友伍思凱的兒子，伍諒涉嫌持毒襲警，家暴恐嚇女友等，趙傳說雙方很久沒聯繫。

資深歌手趙傳：「嚴格說起來我們前幾個禮拜吧，在飛機上有碰到，但是呢就是打一個招呼，（孩子之間）金錢上的這種往來，譬如說借貸還是盡量避免。」

趙傳還說自己目前享受單身自由，只想把搖滾精神和好歌聲再帶到各地，要讓所有知道他名字的人，跟著唱跳夢回青春。



