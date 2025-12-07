64歲黃日華宣布「退出娛樂圈」 出道40年：回不去巔峰狀態

黃日華對演藝圈不再眷戀。翻攝黃日華微博



64歲港星黃日華以《射鵰英雄傳》「郭靖」一角成名，出道40年的他前天（12╱5）出席好友賈思樂的演唱會記者會時突宣布：「我已經退出娛樂圈。」表示不會再接影視作品。

黃日華當年與梁朝偉、劉德華、苗僑偉、湯鎮業並列「五虎將」，演過《義不容情》、《天龍八部》、《天地豪情》等經典作品。但他在老婆梁潔華5年前因血癌病逝後就對演戲失去熱情，「根本回不去以前的巔峰狀態，不如留個好印象給觀眾」。

近年淡出螢光幕的黃日華以踢足球為樂，還會率領明星足球隊四處征戰，他希望把時間留給喜歡的事情上，所以即使有戲劇邀約他都拒絕，還說：「做這麼多年都夠啦！」

更多太報報導

許效舜當台語表演班客座講師 台下哭成一團

陳曉離婚10個月找到「戀愛導師」 突認：想法過時了

吳申梅當香港媳婦3年外食出糗 NG日常被總裁老公笑