64歲龍千玉出道48年首度大尺度 認猛男讓她「回春」：讓「長輩」出來遊山玩水
台語歌后龍千玉出道48年，終於圓了歌壇生涯的最大夢想，舉辦首場大型個人演唱會，龍千玉透露，這次開唱主要受到高齡90歲的母親催促了20年，與主辦單位理念契合後才勇敢點頭。她笑說，簽約後壓力大到開始失眠，每天只睡三、四個小時，滿腦子都是曲目與舞台呈現，深怕自律神經失調。
龍千玉坦言，過去遲遲不敢開演唱會，主要是不想讓壓力影響表現，加上自己追求完美，深怕有任何不夠到位的地方。但這次為了圓高齡母親的夢，讓她充滿動力。
媽媽催促20年終圓夢：不開就要等到90歲了
「我媽媽講了20年，妳國外都在唱，怎麼國內不唱？」她感性地說：「不開媽媽就90歲了，要讓媽媽等多久？」這場演唱會對她而言，不僅是送給家人和粉絲的禮物，更是歌壇上一個「不一樣的里程碑」。
她特別感謝已故恩師張錦華老師，表示老師的〈男人情女人心〉對她有再造之恩。她透露本來想請老師來看演唱會，但老師在演唱會前就離世，如今只能邀請師母參加。龍千玉透露，演唱會的每首曲目，都有她自己的故事，相信也有許多歌迷共同成長的回憶。至於兒子跟媳婦會不會來？龍千玉笑說兒子給了她一個神秘答案：「他說到時候看看。」也表示給予兒子尊重，「搞不好到時候他給媽媽一個surprise。」
猛男與緊身裝！美魔女龍千玉羞談回春秘訣
為迎接這場演唱會，龍千玉記者會服裝就難得大尺度，還請來兩位猛男抬她出場，64歲的她提到猛男、嬌羞笑說：「雖然我是資深美魔女，但我內心住了一個古板傳統靈魂，我剛剛真的很害羞，覺得他們皮膚超好、肌肉很有彈性，讓我有回春的感覺。」
龍千玉還笑說，今天的服裝沒有那麼「保密防諜」，會讓長輩「慢慢出來遊山玩水」，因為演唱會服裝有緊身款式，已經瘦了5公斤的她，預計還要再瘦2、3公斤，「我希望要瘦到50公斤，啊，這樣你們不就都知道我原來體重了！」
至於演唱會嘉賓名單，龍千玉表示名單列出來好像太多，歌都唱不完，目前仍在最後確認階段。她透露這次不只唱台北場，未來巡迴演唱會計畫將會加場唱回台北、高雄，甚至可能前往馬來西亞和日本，加場機率非常高。她開心表示，開完記者會後，心情放鬆許多，「好像吃了半顆定心丸，今天回去應該不會再失眠了。」龍千玉「男人情女人心」演唱會台中開唱，門票12月23日年代售票、7-11、全家、萊爾富跟OK四大超商開賣。
