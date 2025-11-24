64%民眾願保衛台灣！苗博雅：習近平看到數字會知道侵略台灣非好選項

記者陳思妤／台北報導

保衛家園意願最新民調曝光（圖／台灣獨立建國聯盟提供）

台灣獨立建國聯盟今（24）日公布最新民調，有關保衛家園意願，發現有64%民眾在台灣遭受到軍事攻擊時，願意保衛國家。對此，苗博雅直言，中國國家主席習近平看到這個數字，會非常清楚判斷，侵略台灣、併吞台灣或是對台灣發動任何武裝攻擊，都不是任何一個好的選項。不過，苗博雅也點出，不同政黨傾向族群，對於保家衛國意願產生落差，可以去思考因果。

民調問題為，「如果台灣遭受到軍事攻擊，請問您願不願意承擔風險保衛家園？1-5分您會給幾分？分數越高表示越願意」。民調結果平均分數為3.77分，有43.7%民眾非常願意、20.3%還算願意、18.3%普通、4.9%不太願意、12.8%非常不願意。而從政黨傾向交叉分析，民眾黨支持者中非常不願意的比例最高，為24.3%；接著為國民黨22.5%、時代力量8.2%、民進黨2.1%、台灣基進0%。

廣告 廣告

保衛家園意願和政黨傾向交叉分析（圖／台灣獨立建國聯盟提供）

苗博雅表示，非常願意、很願意比例高達64%，可以非常肯定，在台灣願意保衛家園、士氣高昂且有抵抗意志的民眾，其實是絕大多數人，64%在民調中不是不容易達到的數字，且與2024比較，是從3.73分上升到3.77分。

苗博雅指出，且不同性別、年齡、地區都相當平均，這也是好跡象，不論台灣哪個區塊大家都願意保家衛國，男性、女性或是年輕人、長輩也沒有不同看法，但唯一顯示差異是政黨傾向交叉分析。苗博雅認為，可以思考哪個是因、哪個是果，是對於保家衛國想法不同所以決定政黨傾向，還是政黨傾向不一樣，聽信政黨主要領導者的說明後，對議題產生分歧，可以去思考找出如何進一步提升士氣、反侵略意志的方式。

苗博雅出席「2025台美建交民調」記者會（圖／翻攝畫面）

苗博雅表示，很多人好奇承平時期的民調不能代表入侵時候的意願，但參考烏克蘭2020年民調，當時57%民眾會為國家而戰，當遭到入侵一週時上升到67%，入侵後三週上升到70%，所以危機發生後，保家衛國的意願會更高。

苗博雅指出，現在已經有64%民眾反侵略，要侵略台灣的獨裁者會相當重視，習近平看到今天民調數字，「我認為他會非常清楚判斷，侵略台灣、併吞台灣或是對台灣發動任何武裝攻擊，都不是任何一個好的選項」。

苗博雅表示，這也是為什麼平時就要準備，無恃敵之不來，恃吾有以待之，不要把自己命運交託在期待敵人手下留情，而是把命運掌握在自己手上，做好萬全準備，做最壞打算、做最好準備，有抵抗跟反侵略意志就是最好的準備，維持正向氛圍就是反侵略、保和平最重要方式。苗博雅說，要讓獨裁者知道台灣不是隨便拿捏的軟柿子，讓民眾體會到必須恃吾有以待之，和平跟繁榮就能持續維持。

本次民調為台灣安保協會委託山水民意研究股份有限公司執行，訪問期間是2025年11月17日至19日；對象為全國年滿15歲以上民眾；抽樣方法為市話與手機並用，市話以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，尾2碼隨機方式抽出；手機則以各行動電信業者核配字首，尾5碼亂數隨機抽出。有效樣本1,077人，加權前家戶536份、手機541份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點，依內政部最新人口統計進行地區、性別、年齡層、學歷加權，以符合母體結構。

更多三立新聞網報導

苗博雅批「鄭黃會全是空話」：柯文哲低調復出才是白營真正震撼彈

中國經濟疲軟 苗博雅分析：過去30年台灣人去中國賺的這三種錢也沒了

藍白聯手提延會至1/31！昌傅皆身陷官司 苗博雅批：為了保護傘

台灣民主指數世界第12 鄭麗文卻喊法西斯「外媒聽傻眼」苗博雅揭她目的

