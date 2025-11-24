64%民眾願意為保衛台灣而戰 苗博雅：習近平看到會意識到侵台不是好選項

台北市議員苗博雅。 圖：台獨聯盟提供

[Newtalk新聞] 台灣獨立建國聯盟今（24）日公布最新民調，其中，有64%民眾在台灣遭受到軍事攻擊時，願意站出來保家衛國。對此，社民黨台北市議員苗博雅直言，中國國家主席習近平看到這個數字，應該會非常清楚判斷，任何侵略台灣、併吞台灣或是對台灣發動任何軍事行動，都不是一個好選項。

在台灣遭受外敵入侵時，有64%民眾願意保衛家園。 圖：台獨聯盟提供

從政黨傾向交叉分析，民眾黨支持者中非常不願意的比例最高，為24.3%；接著為國民黨22.5%、時代力量8.2%、民進黨2.1%、台灣基進0%。 圖：台獨聯盟提供

根據調查，如果台灣遭受軍事攻擊願不願意保家衛國調查中，有43.7%民眾表示非常願意；有20.3%民眾表示還算願意；有18.3%民眾表示普通；有4.9%民眾表示不太願意；有12.8%民眾表示非常不願意。若將非常願意與還算願意進行加總，共有64%民眾表示願意在外敵入侵時，保家衛國。而從政黨傾向交叉分析，民眾黨支持者中非常不願意的比例最高，為24.3%；接著為國民黨22.5%、時代力量8.2%、民進黨2.1%、台灣基進0%。

廣告 廣告

關於有64%民眾表示願意在外敵入侵時，保家衛國。苗博雅表示，可以非常非常肯定，在台灣願意保衛家園、士氣高昂且有抵抗意志的民眾，其實是佔絕大多數人，64%在民調中不是不容易達到的數字，且與2024比較，是從3.73分上升到3.77分。

苗博雅指出，在不同性別、年齡、地區都相當平均，這也是好跡象，意味著不論台灣哪個區塊，大家都很願意保家衛國，且男性、女性或是年輕人、長輩也沒有不同看法。

儘管在不同性別、年齡、地區都相當平均，但唯一差異縣市在政黨傾向。苗博雅認為，可以去思考是哪個因果，對於保家衛國想法不同有政黨上分歧，又或者還是政黨傾向不一樣，聽信政黨主要領導者的說明後，對議題產生分歧，可以去思考找出如何進一步提升士氣、反侵略意志的方式。

苗博雅表示，不少人質疑承平時期民調不能代表入侵時意願，但可以參考2020年烏克蘭民調，當時57%民眾會為國家而戰，當遭到入侵一週時上升到67%，入侵後三週上升到70%，所以危機發生後，保家衛國的意願會更高。他指出，現在已經有64%民眾反侵略，要侵略台灣的獨裁者會相當重視，習近平看到今天民調數字，「我認為他會非常清楚判斷，侵略台灣、併吞台灣或是對台灣發動任何武裝攻擊，都不是任何一個好的選項」。

苗博雅指出，這正是為什麼台灣平時就必須做好準備——「無恃敵之不來，恃吾有以待之」，不要把命運寄望於敵人是否手下留情，而是要把命運牢牢掌握在自己手中。她強調，唯有全面備戰、抱持最壞打算與最充分準備，並維持堅定的抵抗與反侵略意志，才能真正守護和平；保持正向社會氛圍，也是反侵略、保和平的重要方式。

苗博雅表示，要讓獨裁者明白台灣不是任人拿捏的軟柿子，讓人民了解唯有「恃吾有以待之」，和平與繁榮才能長久維持。

本次調查委託台灣安保協會，由山水民意研究股份有限公司執行，訪問期間是2025年11月17日至19日；對象以全國年滿15歲以上民眾；抽樣方法為市話與手機並用，市話以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，尾2碼隨機方式抽出；手機則以各行動電信業者核配字首，尾5碼亂數隨機抽出。有效樣本1,077人，加權前家戶536份、手機541份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點，並依內政部最新人口統計進行地區、性別、年齡層、學歷加權，以符合母體結構。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

民調》 35.6%不滿意政府施政 49.8%支持以台灣為名與美建交

獨盟民調 陳南天：近9成民眾對中國無好感、8成不願統一，反映台灣社會主體意識日益強化