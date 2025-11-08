643路公車撞施工告示牌！ 乘客1大2小摔傷送醫

公車撞上施工告示牌。（圖／東森新聞）





8號早上，台北市643路公車發生自撞事故！當時公車經過中山區的四平街和松江路口，公車道上正在施工，不過駕駛疑似恍神，撞上施工告示牌，車上乘客也因為緊急剎車，共有1名大人、2名6歲孩童摔倒受傷送醫，詳細肇事原因有待警方調查釐清。

一輛公車剛駛離站牌，才沿著公車道開了數十公尺，就突然停下，原來是發生事故。另一個角度來看，當時公車附近未見其他車干擾，整台車就是直直往前開，直到撞上東西才停下。

事發在8號早上，台北市中山區的四平街和松江路交叉口，這輛新店客運643路公車撞上施工告示牌，車頭稍有毀損，而現場告示牌、三角錐，則是被撞得東倒西歪，而且事發突然，駕駛緊急剎車，讓乘客反應不及，造成3人摔倒受傷，警消獲報，將6歲男童和6歲女童，以及44歲蔡姓女子送醫，治療後都沒有大礙，但事情究竟怎麼發生？

當時現場是公燈處，正在進行道路美化工程，他們把工程車還有告示牌就放在公車專用道上，司機沒注意直接撞上。

是否沒注意車前狀況？就連洪姓公車駕駛，自己也霧煞煞。

公車駕駛洪姓男子：「沒有你要問警察啦，因為我也不知道，因為我要回去，看我們那個錄影帶，我才知道什麼情況。」

警方初步判定是自撞，詳細肇事原因還有待調查釐清。

中山交通分隊分隊長江柏欣：「未發現有酒後駕車情事，全案送交通大隊，進行初步分析研判。」

疑似是公車駕駛一時恍神釀成3傷後，一度阻礙現場交通，不過當天下午公車道已經恢復通行。

