即時中心／林耿郁報導

1995年1月17日，日本關西地區發生芮氏規模7.3的「阪神大地震」，造成超過6千人不幸罹難、逾十萬棟房屋全毀；今天是震災31周年紀念日，凌晨有大批民眾湧入神戶市東遊園地、淡路島等地，緬懷當年逝去的親友，並共同祈福。

莫忘天災！日本阪神・淡路大震災，今天滿31週年；NHK報導，凌晨5時46分，神戶等多處受地震摧殘的城市，共同舉行紀念儀式。

神戶東遊園地 架起「1.17」燈籠追思

位於神戶市中央區的「東遊園地」，凌晨聚集大量民眾。會場以燈籠排成「1.17」與日文「つむぐ（串起、延續）」字樣，象徵將記憶與教訓共同編織，並朝未來持續前進。

地震發生的5時46分，全場進行默哀，遺屬、居民與學生靜立祈念。

在市府主辦的追悼式中，一名母親至今下落不明的遺屬、現年62歲的佐藤悦子女士代表發言：「親愛的媽媽，您在哪裡呢？我已經31年沒見到您了」。

其母「佐藤正子」震災當年65歲，居住的須磨區公寓全毀並起火燃燒，至今仍未尋獲遺骸；悅子表示，相信母親現在已經到了天國，「請在那裏安息吧」。

淡路島漂燈悼念 合唱《花開》寄語復興

震央附近的淡路島「北淡震災紀念公園」亦同時進行追思活動，約250人聚集，將象徵當地63名遇難者的63盞竹燈籠放入水中漂浮，並以合唱歌曲《花は咲く（花開）》傳達追悼與復興意志；儀式最後，與會者向慰靈碑獻花與默禱。

災情慘重！阪神大地震6400人罹難 災後「關聯死」擴大傷亡

阪神大地震於1995年1月17日發生，震央位於淡路島北部，規模達芮氏7.3，神戶等都市地區，出現最大震度7的劇烈搖晃。最終住宅受損高達63萬9,686棟，其中10萬4,906棟全毀。且震後大量火災同時發生，遭焚建築達7,574棟，其中7,036棟全部燒毀。

震後官方統計，總罹難者高達6,434人，其中包含因避難生活、健康惡化或治療延誤而亡的「災害關聯」死亡；兵庫縣統計相關死亡919人、大阪府2人。但由於當時統計制度尚未完善，學界普遍認為實際死亡人數「可能更高」。

「災害關聯死」問題，後續亦在2011年311東日本大震災、2016年熊本地震，以及2024年元旦能登半島地震中反覆出現，顯示避難設施、醫療接續與高齡者照護等環節，仍是日本政府應對災害必須補強的弱點。





原文出處：快新聞／6434人罹難！日阪神大地震31週年 民眾凌晨共同祈福

