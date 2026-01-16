65元買到「破蛋黃酥」一堆人受害！ 大王千金道歉了

生活中心／賴俊佑報導

多位消費者控訴在大王千金快閃櫃買到「破蛋黃酥」。(圖／翻攝自Google評論)

NG貨也敢賣？多位消費者控訴近日購買「大王千金」快閃櫃的蛋黃酥，回家打開外盒發現蛋黃酥是破掉的，紅豆餡外漏，更質疑店員趁客人不注意給NG商品，氣喊「以後絕對不會再買」，對此，大王千金發聲致歉，承諾即日起台式烤餅系列完整商品才會上架販售。

消費者質疑員工趁客人不注意給破掉的蛋黃酥。(圖／翻攝自Google評論)

65元買到「破蛋黃酥」！網氣炸：NG貨也敢賣

糕餅品牌「大王千金」總公司和生產部門位於嘉義市，主要販售大福、蛋黃酥、綠豆椪和麻糬，根據粉專資訊，每隔一段時間就會北上到百貨、商場開設快閃櫃，今年1月則在台北誠品南西一樓開設近1個月的快閃櫃。

廣告 廣告

然而近日有多位消費者在Google投訴，在「大王千金」快閃櫃買到破掉的蛋黃酥「架上明明有沒有破的，硬要趁客人沒注意的時候給客人破掉的，是公司這樣指示員工？還是員工自己的個人行為，兩者都讓人無法接受」、「覺得東西普通我不會特別留負評，但刻意出破掉的東西，這點非常不能接受，明明架上還一大堆完整的蛋黃酥，真的讓人很傻眼，這東西你們敢出貨賣？」、「出站打開檢查發現店家盡挑有破損殘缺的，讓原本要送人分食的我瞬間打消念頭」。

大王千金發聲道歉，承諾完整商品才會上架販售。(圖／翻攝自大王千金臉書)

大王千金道歉！承諾完整商品才會上架販售

多位消費者控訴花65元買到NG商品，負評灌爆Google評論，大王千金回應「已向客人表達歉意，買到非常規性產品，管理不夠完善，即日起台式烤餅系列完整商品才會上架販售，總公司將加強教育訓練」。

更多三立新聞網報導

肯德基沒停賣蛋撻！新品發布不到半小時 網罵爆「爛梗要用幾次」

霜淇淋10元、咖啡5元！4大超商優惠快收 美式8888元爽喝整年

年賣350萬顆！「全台第二大湯包」進駐南港LaLaport 雙人套餐半價

太妍、然竣最愛！韓國優格冰淇淋來台灣了 韓星同款配料一次看

