65元買到「破蛋黃酥」惹議 大王千金致歉：即日起只賣完整品

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

嘉義起家的糕餅品牌 大王千金，以大福、蛋黃酥、綠豆椪等產品打出名號，並不定期進駐百貨、商場設立快閃櫃。不過近日卻有多名消費者反映，在櫃位購買蛋黃酥後，回家才發現外觀破損、內餡外漏，質疑店家將NG商品交給顧客，引發不滿聲浪，甚至有人直言「以後不會再買」。

嘉義起家的糕餅品牌 大王千金，以大福、蛋黃酥、綠豆椪等產品打出名號，並不定期進駐百貨、商場設立快閃櫃。（圖／翻攝自大王千金臉書）

有消費者在Google評論指出，花65元購買蛋黃酥，卻拿到明顯破損的商品，讓人難以接受；也有人提到，架上明明仍有外觀完整的蛋黃酥，卻被遞交破損品，不論是公司政策或現場人員疏失，都讓消費體驗大打折扣。另有顧客表示，原本打算將蛋黃酥分送親友，卻因商品狀況不佳臨時作罷，感到相當失望。

廣告 廣告

針對外界質疑是否刻意販售NG品，大王千金回應，「已向客人表達歉意，買到非常規性產品，管理不夠完善，即日起台式烤餅系列完整商品才會上架販售，總公司將加強教育訓練」。

更多FTNN新聞網報導

又被抓包掛簡體字春聯！小北百貨急撤除 要求全門市清查對外文字內容

咖啡豆混賣事件燒3週！歐克佬董座現身鞠躬道歉 重申「作業疏失誤植」

高鐵搶票大當機 他建議「ibon、語音訂票」1分鐘就成功 網實測：語音也掛

