65元雞腿便當虛報100元！空軍司令部士官觸「貪汙罪」斷送10年軍旅生涯

社會中心／陳弘逸報導

台南李姓兵器維護士去年擔任伙委，藉訂購便當、飲料的機會，將價格65元的雞腿便當填上100元，飲料部分，也藉優惠侵吞差價，李男試圖詐領2435元被檢方依貪汙罪起訴。（示意圖／資料照）

台南李姓兵器維護士，曾在國防部空軍司令部服役，服役期間近10年，去年擔任伙委，藉訂購便當、飲料的機會，將價格65元的雞腿便當填上100元，飲料部分，也藉優惠侵吞差價，李男試圖詐領2435元，在單據陳核時，遭部隊長官抓包，他自首認罪，因案退伍，被檢方依貪汙罪起訴。

據《聯合報》報導，李男2014年1月起，在國防部空軍司令部防空暨飛彈第795旅服役，為兵器維護士，2024年輪值單位伙委，替61位官兵訂購便當、飲料時，將價格65元的雞腿便當，用店家空白免用統一發票收據上欄位內填寫填上100元。

廣告 廣告

然而，店家實收3965元，李男則向部隊報價6100元；30元飲料部分，有買5送1優惠，訂購61杯原本價格為1830元，額外10杯是贈送，店家實收1530元，將300元侵吞入己。

透過虛報雞腿便當、飲料的差價，李男可詐領2435元，不過相關單據經過逐級陳核，被軍中財務士、輔導長審核時察覺有異，未予核准退件。

此案，李男憂心被抓包，便主動向台南憲兵隊自首，後續被依貪汙罪函送法辦，並於去年因案退伍。

檢方考量，李男所圖得財物在5萬元以下，且無實際犯罪所得，且在未被揭露犯罪前自首，犯後態度良好，將他依貪汙罪起訴，並向法院建請，遞減其刑。

更多三立新聞網報導

上國道變換車道「都有打方向燈」駕駛1疏忽…慘遭民眾檢舉：喊冤也沒用

黑歷史曝！曾害死騎士、違規不斷…7旬翁這次闖大禍開車暴衝釀1死8傷

步入婚姻「就是一生」3生肖超忠誠、專一！一旦選擇…一輩子都不改變

把握年底「4星座」正、偏財運爆棚！意想不到財富進帳…收入倍增

