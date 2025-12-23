65天寒假也能修學分！台師大「冬季學院」開課 社會人士也開放

台師大寒假推出「國際永續冬季學院」，攜手英國格拉斯哥大學、日本九州大學名師來臺授課，開放台大系統跨校修讀及全台社會人士參與，打造寒假不中斷的國際永續學習平台，即日起歡迎報名。（台師大提供）

包含台大與台灣師範大學等8所大學，在這星期開始迎來長達65天的寒假。為協助學生於假期保持學習動能，台師大攜手英國格拉斯哥大學、日本九州大學打造「國際永續冬季學院」，將於明年元月20日至30日開課，課程不僅同時開放台大系統3校修讀，也首度向全台大專校院和社會人士開放，修課學生可獲通識課程兩學分，社會人士亦可取得永續微學程結訓證書。

台師大於114學年度寒假開設「跨國永續講座」通識教育課程，以永續發展為主軸，全英語授課，課程涵蓋AI 與永續教育、永續設計、氣候變遷、水資源管理、地方創生到永續觀光等主題，即日起受理報名至明年元月16日，邀請對永續議題關注者、學生與青年領袖報名。

台師大表示，在國際永續冬季學院整體課程中，安排於明年元月23日舉辦「2026 跨國永續論壇」。這場論壇以「Three Islands, One Shared Vision – Shaping a Sustainable Future Together」為題，象徵台灣、英國、日本在氣候與島嶼永續議題上的共同責任與願景。

台師大國際長劉以德表示，論壇邀請來自英國格拉斯哥大學、日本九州大學的10位永續領域學者，帶來第一手的國際永續觀點，包括長期投入氣候政策、能源治理、全球環境變遷研究與地方永續實踐的教授與研究團隊。他們將從各自學術與國家背景出發，分享英國在氣候立法與城市永續規畫的最新趨勢、日本在水資源管理與鄉村再生的技術與政策經驗，以及兩國在推動綠色教育與青年永續人才培育的作法。

台師大教務長劉美慧強調，「台灣大學系統學生共學、人人可參與」，課程亦向全台大專院校與社會人士開放，使永續議題真正成為跨校、跨文化的公共對話平台。

台師大也提到，學校為雙語標竿大學，近日獲教育部加碼補助學生出國學習經費，鼓勵大學部開設全英學程的學系帶學生出國進修交流。物理系今年新設立的國際班，於寒假期間開設「海外實習」課程，將帶領學生到日本九州大學與新加坡國立大學參訪學習，深化語言與物理專業學習。

除了校內正式課程，台師大多年來亦已建立成熟的彈性多元自主學習機制，鼓勵學生透過海外修課、短期進修及國際線上學習平台累積學習成果。學生於寒暑假期間赴海外修課，經事前申請核准後，返國即可辦理學分採計；即使未出國，也可透過修習Coursera、Udacity、edX 等國際知名線上課程，最高可採計通識4學分，培養學生自主學習的能力。

