65天最長寒假來了！兼職破20萬個「比暑假還多」 3大工作需求旺

記者柯美儀／台北報導

調查發現年底住宿餐飲、批發零售、文教業需求旺。（示意圖／取自pixabay）

大學生65天「史上最長寒假」到來，104人力銀行觀察，年底兼職市場同步升溫，全站兼職工作達20.7萬個，較去年同期成長3.7％，超越暑假規模，其中以住宿餐飲、批發零售及文教業需求最旺，反映跨年聚餐、旅遊旺季及寒假營隊啟動，為學生與新鮮人提供多元短期入職機會。

據教育部統計，共有12所國立大學採行「一學期16週制」。其中，台大、台師大、台科大、政大、中央、清華、陽明交大及屏東大學等8校，第一學期在12月中旬結束，寒假自12月22日起至2026年2月23日，共計65天。另中興、中山、北大及暨南大學4校因開學日較晚，寒假自12月29日開始，假期也長達58天，明顯比過去更長。

廣告 廣告

104人力銀行資料顯示，2025年12月整體兼職人才需求持續暢旺，各產業分布，住宿/餐飲服務業10萬個兼職工作機會持續居各產業之冠，人才需求為近2年最多，判斷主因為年底聚餐、跨年與旅遊旺季接連登場，帶動餐飲與服務現場對短期人力的高度需求，成為寒假打工族最容易切入的工作選項。

其次為批發/零售/傳直銷業，兼職工作機會3.5萬個，反映歲末年終促銷、年節備貨檔期同步展開，實體與電商通路提前佈局銷售、理貨與包裝人力，迎戰年終大檔消費需求；文教業則以1.9萬個排行第三，隨著寒假將至，補習班、安親班與各式寒假營隊陸續啟動招生，帶動企業提前招募教學與活動兼職人力。

更多三立新聞網報導

迎接65天最長寒假！大學首開「熱門課」 教大學生理財、怎麼談戀愛

北極創125年新高溫！北極熊竟「基因突變」求生存 從吃海豹→吃植物

北市教師荒升級！缺額達721位「1類老師最缺」 專家分析4大原因

台灣「規模6↑地震」春節前後恐報到！專家曝歷史數據示警：112天沒發生

