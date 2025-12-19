65天！8校大學放史上最長+最早寒假 兼職平台：年末打工比月薪多5000

打工示意圖。廖瑞祥攝



台大等8所大學實施一學期16週，將從12月22日正式放寒假，等於是明天（12/20）就開始放，前後週末、春節假期相加，共有65天，堪稱史上最早又最長的寒假，超過中小學暑假。社群上已出現不少學生開始討論寒假打工，兼職平台指出，隨著明年基本時薪將由190元調升至196元，年末打工市場升溫，若以時薪兼職並維持相同工時計算，每月收入可比基本月薪多賺約5000元。

為了與國際接軌，台大、台師大、台科大等3所台灣大學系統學校，從2022年起首先實施一學期改為16周，其他國立大學隨後跟進，114學年共有12所國立大學實施一學期16周，包括台灣大學、台北大學、台師大、台科大、清華大學、陽明交通大學、中興大學、暨南大學、政治大學、中央大學、中山大學及屏東大學。

其中台大、台師大、台科大、政大、中央大學、清大、陽明交大、屏東大學等8校，因9月1日就開學，16週課程在昨天結束，將自下週一、12月22日正式開始放寒假，加上2月春節連假，2月23日才正式第二學期，前後共放65天假期。

不少學生在社群平台Threads發起討論，詢問「大學寒假哪裡可以短期打工？」、「想找寒假打工，不知道有沒有願意收只去寒假的？」、「打工好難找 不想再讓寒假時間繼續浪費掉」。

打工兼職平台「小雞上工」指出，12月起，以現場支援、臨時勞務為主的短期職缺需求明顯增加，顯示企業在節慶檔期對於彈性人力的需求提升。進一步觀察產業別變化，活動、餐飲、補教等產業在明年1月的職缺平均需求人數，較12月成長約2倍，年末兼職機會持續擴大。

小雞上工調查顯示，約8成企業看好「零工兼職」模式在節慶期間所帶來的彈性支援效果。平台過往數據指出，短期職缺的媒合率高達8成，顯示求職者對於短期、彈性工作的接受度相當高。平台建議，企業可在節慶檔期善用短期兼職招募策略，快速補足人力空窗，並提醒大學生找打工可提前布局，在年末消費旺季前投遞履歷卡位，及早安排寒假工作，有助於提高錄取機會。

往哪些方向找？一名小雞上工的黃金雞也在Threads平台分享，「過年前通常是尾牙、活動大量缺乏臨時人力的時候，學校配合的出版業與某些電商也是，薪水都還不錯」，，其他包括演唱會、論壇、發表會、政府部門消預算的活動、飯店宴會廳、蝦皮與貨運理貨、Goshare換電、各大科技公司的發表會、研討會或講座，或是其他臨時的大活動，通常也都需要很多工讀生。

另外，包括成大、中興、中正、中山等台綜大系統學校12月29日開始放寒假，輔大1月5日開始寒假，淡江、東吳、逢甲1月12日開始寒假。

教育部表示，已在今年7月17日修正發布「各級學校學生學年學期假期辦法」，明定大專校院因教學需要調整暑假、寒假起訖日期，經過校內行政會議審議通過即可辦理，回應學校教學與學期安排的實務需求。

教育部指出，今年10月30日及11月27日已召開學校諮詢會議，會中形成共識，因應寒暑假時間相對增長，各校可透過實習、交換、研究、跨校選課或彈性課程等多元方式，提供學生持續且充足的學習資源。

