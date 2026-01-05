65年歷史走入回憶 苗栗南苗郵局1／16起停業

南苗郵局啟用於民國50年，至今已有65年歷史。（謝明俊攝）

啟用服務超過一甲子的苗栗市南苗郵局，即將在本月16日吹起熄燈號了，並從19日起，原有各項郵政業務將全數移撥至苗栗市中苗郵局。（謝明俊攝）

啟用服務超過一甲子的苗栗市南苗郵局，即將在本月16日吹起熄燈號了，並從19日起，原有各項郵政業務將全數移撥至苗栗市中苗郵局。苗栗郵局長郭白慧感謝鄉親長期以來對南苗郵局的支持與陪伴，對於裁併作業可能帶來的不便，敬請民眾體諒，郵局將持續提升資源效率與服務品質，以行動回應民眾信賴。

中華郵政公司在全盤檢討各地方郵局所面對郵務環境變遷，並持續精進整體服務品質與營運效能，經審慎評估後，決定將苗栗市的南苗郵局從本月19日起裁併，原有各項郵政業務將全數移撥至苗栗中苗郵局繼續為民眾服務，苗栗郵局為此還特別在當地水源里、勝利里及恭敬里等舉辦2場說明會，與會里長及里民都能接受南苗郵局停業的決定。

廣告 廣告

南苗郵局長年承租使用空間已逐漸老舊，內部動線與設備條件受限於建築結構及租賃性質，難以進行大幅改善或更新。（謝明俊攝）

據悉，南苗郵局啟用於民國50年，至今已有65年歷史，早年，苗栗市經濟商業活動重心都在南苗，當年的南苗郵局業務量相當繁重，但由於南苗郵局係向民間租用，面積較為窄小，因中華郵政無法覓地自建新郵局，因而延用至今，已是許多苗栗市鄉親記憶中的一部分。

苗栗郵局表示，南苗郵局長年承租使用空間已逐漸老舊，內部動線與設備條件受限於建築結構及租賃性質，難以進行大幅改善或更新。為了提供民眾更安全、舒適且具效率的用郵環境，並兼顧長期服務品質，經完整評估決定予以裁併，期盼以更完善的據點持續服務在地鄉親。

啟用服務超過一甲子的苗栗市南苗郵局，即將在本月16日吹起熄燈號了，並從19日起，原有各項郵政業務將全數移撥至苗栗市中苗郵局（見圖）。（謝明俊攝）

苗栗郵局指出，南苗郵局裁併後，民眾原於該局的儲匯、郵務及各項相關服務，都轉由苗栗中苗郵局接辦，原有4名員工都全部轉至中苗郵局繼續服務，服務內容與客戶權益均不受影響。苗栗郵局已妥善規劃人力配置與業務銜接作業，確保移轉期間服務順暢、不中斷，讓民眾能安心、放心地持續使用郵政服務。

苗栗郵局強調，苗栗中苗郵局周邊設有汽、機車停車格及身心障礙者專用停車位，並備有完善的無障礙設施，整體用郵環境寬敞舒適，可有效提升民眾辦理業務便利性。苗栗郵局未來也將持續檢討郵局據點設置與服務模式，在兼顧營運效能的同時，貼近地方實際需求，提供更貼心且有溫度的服務。

苗栗郵局長郭白慧誠摯感謝地方鄉親長期以來對南苗郵局的支持與陪伴，對於裁併作業可能帶來的不便，敬請民眾體諒，郵局將持續提升資源效率與服務品質，以行動回應民眾信賴，期成為民眾美好生活連接者、貼心服務的提供者。

更多中時新聞網報導

兒童齲齒率飆 影響恆牙生長

NBA》文班亞馬又掛彩 膝扭傷待檢查

曹西平猝逝 陸一龍嘆「演藝圈的遺憾」