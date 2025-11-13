65攤全台人氣品牌應援 2025高雄鹹酥雞嘉年華本週末開炸

第五屆高雄鹹酥雞嘉年華即將邪惡登場。 圖：高雄市觀光局/提供

[Newtalk新聞] 全台炸物控看過來！高雄年度最受矚目的邪惡美食饗宴「2025高雄鹹酥雞嘉年華」，11月15日、16日在高雄大遠百追夢廣場熱情開炸。高雄市政府觀光局今年以「炸物上場，手搖應援」為主題，集結人氣炸物名店、手搖飲品與特色餐車共65攤一同到場 。活動特邀韓國天團BLACKPINK最愛名店「炸記」推出追星特餐，並邀請市長陳其邁、名廚阿辰師、韓國啦啦隊女神安芝儇、高雄觀光大使高雄熊與「台鋼雄鷹」吉祥物TAKAO齊聚同樂，邀請海內外旅客週末相揪來高雄，盡情享受鹹酥雞「視覺、嗅覺與味覺」三重盛宴。

廣告 廣告

觀光局長高閔琳表示，「高雄鹹酥雞嘉年華」已邁入第5屆，不僅是全台炸物職人展現創意與實力的舞台，更代表台灣餐飲產業的蓬勃生機，已成為高雄最具代表性的美食觀光品牌之一，去年活動吸引逾10萬人次，今年預計人潮更勝以往。今年活動陣容堅強，除在地深耕多年的經典老店，也廣邀外縣市排隊名店進駐，包括曾獲BLACKPINK Lisa大讚的「炸記」，以及圓山大飯店、福容大飯店、水京棧國際酒店-京悅軒等星級飯店創意炸物料理。另有「金生炸鷄排」、「呷碗公-風味炸物」、「許布SHIP沾醬炸雞專賣店」、嘉義「統香鹹酥雞」等全台人氣品牌共襄盛舉。應援飲品同樣豐富，從各式特色茶飲、珍珠奶茶、精釀啤酒到創意特調，應有盡有，讓民眾自由搭配，創造鹹酥雞與手搖飲的完美組合。

觀光局進一步指出，鹹酥雞作為國民美食，其魅力在於百搭食材與多變創意，也是高雄夜間經濟的重要亮點，今年嘉年華不僅主打「吃」，更倡導「動吃兼具」的健康理念，現場設有腳踏車運動區，凡騎乘5分鐘以上即可參加抽獎，讓「卡路里」化為有趣紀念品，有機會將環保食物袋、店家兌換券等好禮帶回家。活動現場提供環保餐具租借服務，租借者可獲店家折價券一張，鼓勵民眾共同響應永續，吃得盡興又環保。現場更規劃親子互動遊戲、有獎徵答及歌手杜凱、UR柚仔、貳行程、FLYER等樂團接力開唱，讓大小朋友都能盡情玩樂、一次品嚐北中南特色炸物，歡度美味又歡樂的假期時光。

※Newtalk提醒您：

#飲酒過量，有害(礙)健康；酒後不開車，安全有保障。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

召開鳳凰颱風首次工作會議 陳其邁：可能從高屏一帶登陸

批國民黨把預算當情勒工具 高市議會民進黨團：不要綁架高雄市民

「高雄鹹酥雞嘉年華」已成為高雄最具代表性的美食觀光品牌之一。 圖：高雄市觀光局/提供