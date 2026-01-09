65歲以上人口占20.06％！ 台灣正式邁入「超高齡社會」 最新統計出爐

內政部今（9）日公布最新戶口統計資料，65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06％，正是進入世界衛生組織定義的「超高齡社會」。（本報資料照片）

內政部今（9）日公布最新戶口統計資料，台灣人口總數截至去年12月底為2329萬9132人，與去年11月比較減少6953人，已連續24個月負成長，其中65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06％，正式進入世界衛生組織定義的「超高齡社會」。另外，值得一提的是，去年12月出生數為9027人，較去年11月增加1081人。

內政部今天公布最新戶口統計資料，截至114年12月底止，戶數共有985萬1532戶，與上年同月比較增加36萬4052戶，與上月比較增加6608戶。就縣市別言，戶數以新北市178萬6834戶最多，占總戶數18.14％，其次為高雄市121萬0064戶，占12.28％，再其次為台中市116萬8300戶，占11.86％。

人口方面，114年12月底人口數為2329萬9132人，與上年同月比較減少10萬1088人，平均每天減少276.95人，與上月比較則減少6953人。就縣市別言，與上年同月比較，人口增加率最高者為桃園市0.70％，其次為新竹縣0.44％，再其次為台中市0.27％；人口減少最多為金門縣2.99％，其次為連江縣2.36％，再其次為台北市2.06％。

在新生兒數部分，114年12月出生數為9027人，約每4.9分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為4.56‰，較上年同月減少3469人，較上月增加1081人。就縣市別言，粗出生率最高為雲林縣7.27‰，其次為台東縣6.05‰，再其次為澎湖縣5.96‰；最低為基隆市3.40‰，其次為嘉義縣3.41‰，再其次為台南市3.70‰。

死亡部分，114年12月人口死亡數為1萬7450人，平均約每2.6分鐘1人死亡，折合年粗死亡率為8.82‰，較上年同月增加5人，較上月增加2679人。

遷出遷入部分，114年12月遷入人口數為7萬4682人，較上年同月減少1萬1838人，較上月增加1萬4986人；遷出人口數為7萬3212人，較上年同月減少1萬0934人，較上月增加1萬5573人，淨遷入人口數為1470人。就縣市別言，淨遷入人口數最多為桃園市1133人，其次為新北市881人，再其次為台中市807人。

至於年齡層分布，114年12月底0至14歲人口數為268萬1890人，占總人口比率11.51％；15至64歲人口數為1594萬4087人，占68.43％；65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06％；至於20歲以上人口數則為1964萬4140人，占84.31％。就縣市別言，0至14歲人口比率最高為新竹市15.16％，最低為金門縣7.70％；15至64歲人口比率最高為連江縣73.36％，最低為台北市63.86％；65歲以上人口比率最高為台北市24.18％，最低為新竹縣15.08％；至於20歲以上人口比率最高則為金門縣88.55％，最低為新竹市79.72％。

