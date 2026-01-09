65歲以上人口比率突破20% 台灣正式邁入超高齡社會

內政部公布最新統計：台灣65歲以上老年人口已經達到總人口的20.06%，正式邁入超高齡社會。（圖：張柏仲攝）

國內從去年12月起正式邁入「超高齡社會」！根據最新統計，台灣65歲以上老年人口已經達到總人口數的20.06%，總人口也持續呈現負成長，比前年又減少10萬多人；此外，去年新生兒人數也連續10年創下新低，已經降到10萬7812人，大幅減少2萬7044人，也再創內政部有統計以來新生兒人數的歷史新低記錄。。

內政部今天（9日）公布「2025年人口統計數據」，整體人口數為2329萬9132人，比前年減少10萬1088人，跌幅僅次於2020年及2021年。新生兒部分，去年全年只有10萬7812名新生兒出生，比起前年大幅減少2萬7044人，這是台灣近10年來跌幅最多的一年；如果從人口結構來觀察，65歲以上老年人口數突破466萬人，占總人口比率20.06%，宣示台灣已經正式邁入「超高齡社會」。2025全年人口數則為2329萬9132人，比起2024年減少了10萬1088人，換算平均每天減少276.95人。

至於各界關注的新生兒數目，2025年全年新生兒人數為10萬7812人，折合「年粗出生率」為千分之4.62，相較於2024年的新生兒人數13萬4856人，大幅減少2萬7044人，這也再創內政部有統計以來，新生兒人數的歷史新低記錄。

事實上，台灣新生兒人數從2016年開始逐年下降，分別包括2016年的20萬8440人、2017年19萬3844人、2018年18萬1601人、2019年17萬7767人、2020年16萬5249人、2021年15萬3820人、2022年13萬8986人、2023年13萬5571人、2024年13萬4856人、2025年10萬7812人。

此外，2025全年死亡數為20萬0268人，折合「年粗死亡率」為千分之8.58，相較於2024年全年死亡數為20萬2107人，減少1839人。

而在「結婚對數」部分，2025年結婚對數為10萬4376對，折合「年粗結婚率」為千分之4.47，比起2024年結婚對數為12萬3061對，減少了1萬8635對；2025年離婚對數為5萬2101對，折合「年粗離婚率」為千分之2.23。

從人口結構來看，2025年12月底，0到14歲人口數為268萬1890人，占總人口比率11.51%；15到64歲的人口數為1594萬4087人，占68.43%；65歲以上人口數則為467萬3155人，占20.06%；代表台灣已經正式邁入「超高齡社會」：65歲以上老年人口比率突破20%。（張柏仲報導）