65歲以上人口逾2成 台灣正式邁入超高齡社會

台灣正式邁入超高齡社會，每五人就有一人是六十五歲以上長者；同時，台灣的新生兒人數也寫下史上新低的紀錄，去年新生兒人數僅有十萬七八一二人。記者潘俊宏／攝影

內政部昨公布二○二五年十二月戶口統計資料，台灣二○二五年六十五歲以上人口數達四六七萬三一五五人，占百分之廿點○六，正式邁入「超高齡社會」。此外，內政部統計，全台人口數為二三二九萬九一三二人，比二○二四年同期減少十萬一○八八人，連兩年人口負成長；且新生兒數十萬七八一二人，連十年下降，也創下新低。

根據世界衛生組織定義，六十五歲以上老年人口占總人口比率達到百分之七時，稱為「高齡化社會」、達到百分之十四是「高齡社會」、若達百分之廿則稱為「超高齡社會」。

台灣持續面臨高齡化、少子女化危機。內政部昨公布二○二五年十二月戶口統計資料，人口數為二三二九萬九一三二人，比二○二四年同期減少十萬一○八八人，連兩年人口負成長。

據統計，○至十四歲人口數為二六八萬一八九○人，占總人口比率百分之十一點五一；十五至六十四歲人口數為一五九四萬四○八七人，占百分之六十八點四三；六十五歲以上人口數為四六七萬三一五五人，占百分之廿點○六。

若以此數據計算，一名六十五歲以上長者，需由三點四名工作人口撫養；每位零到十四歲的孩子，約需要六名工作年齡人口撫養。以縣市別分析，六十五歲以上人口比率最高為台北市百分之廿四點一八，最低為新竹縣百分之十五點○八。

不只老齡人口增加，去年新生兒數更創十年新低。台灣新生兒數自二○一六年起下降至廿萬八四四○人；二○一七年跌破廿萬，僅剩十九萬三八四四人，其後逐年遞減，去年僅有十萬七八一二人，與前年相比，下滑比率達一成八，創歷史新低。

台大社會學系退休教授薛承泰表示，超高齡社會將首要面臨年金制度、長照與醫療負荷，及高齡者居住環境，若政策調整腳步持續落後，人口老化的衝擊恐將層層擴大。

關渡醫院院長陳亮恭說，全球多數國家的高齡化發生在鄉村，台北卻出現都會區高齡人口集中的罕見現象，如今面臨「人宅雙老」困境，光靠長照絕對不夠；而新生兒數驟降關鍵在結婚對數下滑，與其投入生育補助，不如提高結婚誘因，借鏡南韓的低價宅等制度降低婚後壓力，才有機會扭轉人口結構。

衛福部長石崇良表示，醫療照顧體系須全面調整，將從健康促進、分散式照顧、健康導向健保給付及科技應用四方向，回應高齡人口快速增加與勞動力下滑的雙重挑戰。

